Guardiola sceglie la Juve: “Prepara l’approdo a Torino”

Le dichiarazioni del tecnico del Manchester City fanno impazzire proprio tutti: ora i bianconeri sognano per davvero

14 giorni e si tornerà in campo. La Juventus è attesa per l’esordio al Mondiale per club, in programma il prossimo 19 giugno contro l’Al-Ain. Poi i bianconeri, il 22/06, sfideranno il Wydad AC, prima di giocare il 26 contro il Manchester City, un match che chiuderà il Gruppo G.

Indubbiamente la sfida contro i Citizens è quella più attesa per bianconeri. Discorso identico per gli inglesi, con Pep Guardiola che non vede l’ora di incontrare gli italiani: “Ci siamo già affrontati con la Juventus, abbiamo giocato a Torino, e abbiamo perso – esordisce l’ex Barcellona -, ma ora hanno un nuovo manager che sarà lì perché l’ultimo non c’è più”.

Poi Guardiola ha affermato: “La Juve è il team più importante in Italia, magari non in Europa, ma in Italia è il più seguito. La Juventus è un’incredibile squadra in molti aspetti e non vediamo l’ora di giocare con loro”. Proprio quest’ultima dichiarazione non è passata inosservata, diventando di fatto virale. Molti tifosi bianconeri sui social così ne hanno approfittato per chiedere a Guardiola di andare alla Juventus.

Guardiola fa sognare, la reazione del popolo bianconero

Si sta preparando il campo per approdare a Torino tra un po’ di anni…segnatevelo — Michele Bernardi (@BernaLand93) June 4, 2025

Basta una chiamata a Comolli e sei già qua — Andreox ∞ 🦊 (@Andreox_8) June 4, 2025

A costo di fallire, come sarebbe presentare Guardiola mentre i cartonati presentano Chivu — Lopa (@Lopa98077518) June 4, 2025

Che cosa stai aspettando @PepTeam — DNA Giuve 🦓 ✋️ (@Danibe23) June 4, 2025

Se nel girone aveva l’Inter o il Milan diceva la stessa cosa. Pep ♥️ — Francesco (@fr4nc3s3) June 4, 2025

Guardiola è solo l’allenatore migliore della Storia.

Qualsiasi sua dichiarazione va prima ascoltata e poi gli si mette davanti un quadriennale per portarlo alla Continassa. https://t.co/sf4W7kilC9 — Haaland Propaganda (@T800_NorW) June 4, 2025

Questi appena scritti sono solamente alcuni dei commenti di tifosi bianconeri. Tifosi che sognano ad occhi aperti Pep Guardiola. Ma qualcuno sottolinea come le dichiarazioni del tecnico del Manchester City siano paragonabili ad altre fatte in passato prima di affrontare un avversario europeo. Sognare, però, non costa nulla, soprattutto in questo periodo non certo esaltante.