Giustizia Sportiva: quattro club a rischio penalizzazione, due fanno la Champions

Il FPF può tornare a colpire ancora. Si attendono novità a brevissimo, già entro le prossime due settimane: può cambiare il futuro di diverse squadre

Nuove sanzioni per violazione del fair play finanziario e qualificazione in Champions League a rischio.

Può succedere ancora una volta e la lente di ingrandimento è posta in Inghilterra e più precisamente a Londra e Birmingham, dove c’è attesa per conoscere come Chelsea e Aston Villa si siano comportate, dal punto di vista economico-finanziario, in quest’ultima stagione.

Entro due settimane, scrive l’esperto finanziario, Stefan Borson, su Football Insider, verranno scoperte le carte. Come è noto, i club sono stati invitati a mantenere una spesa sotto l’80% rispetto a quanto incassato, per gli stipendi dei giocatori Il Chelsea e l’Aston Villa – come si può leggere – avrebbero ancora dei problemi relativi all’indagine della Premier League, ma va monitorata anche la situazione relativa alla Uefa. E’ ovviamente tutto da capire come evolverà la situazione, ma potrebbero esserci dei risvolti in classifica e ovviamente sul calciomercato.

Il Chelsea, lo ricordiamo ha chiuso quarto posto in classifica e si è dunque qualificato in Champions League, al pari del Newcastle che è arrivato quinto, totalizzando 66 punti come l’Aston Villa. Gli uomini di Emery, però, si sono qualificati all’Europa League per una differenza reti peggiore. Settimo posto per il Nottingham a quota 65. Queste quattro squadre, appena elegante, dunque, sono interessate alle possibili sanzioni.

Calciomercato, cambia tutto per il Chelsea?

In passato alcune sanzioni hanno riguardato il calciomercato e il blocco di esso. E’ evidente che se ciò dovesse succedere potrebbero esserci delle conseguenze (non per forza negative) anche per alcune squadre italiane.

Basti pensare al Chelsea, che sta guardando in Serie A per rafforzare la propria squadra. Negli ultimi giorni il nome di cui si è più parlato è stato quello di Mike Maignan. Il francese non ha un accordo sul rinnovo con il Milan e il club inglese ha iniziato a pensare a lui per la propria porta. Le offerte fuori-mercato ormai, però, non esistono più, tanto che la squadra di Maresca non appare intenzionata ad andare oltre i 15 milioni di euro, troppo poco per chi è considerato uno dei migliori portieri al Mondo. Al Chelsea, inoltre, sono stato accostati Marcus Thuram e Rafa Leao. Le cifre, in questo caso, sono decisamente più alte