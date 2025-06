Ceferin sfiduciato: Sheva e Platini vogliono la UEFA

Possibile rivoluzione nella politica del calcio. I due ex attaccanti sono pronti a scendere in campo: ecco cosa sta succedendo

Il ‘regno’ di Aleksander Ceferin alla UEFA va avanti ininterrottamente ormai dal 2016. Un regno, che è passato da altre due elezioni, quella del 2019 e del 2023, in cui è stato eletto da unico candidato.

La reggenza del 57enne di Lubiana, però, potrebbe presto essere messa in discussione. Come racconta in Spagna, Mundo Deportivo, ci sta pensando seriamente Michel Platini. L’ex giocatore della Juventus, dopo l’assoluzione nel procedimento giudiziario che lo vedeva indagato con Sepp Blatter per presunta frode ai danni dalla FIFA, sarebbe intenzione a tornare in politica per spodestare Aleksander Ceferin.

Il francese starebbe lavorando per riuscire a trovare un’alternativa allo sloveno e sarebbe così alla ricerca di alleati. Al fianco di Platini ci sarebbe un altro Pallone d’Oro, Andrij Shevchenko, oggi presidente della federcalcio dell’Ucraina. I due ex attaccanti adesso sono chiamati a trovare consenso entro il 2027, anno in cui scadrà il mandato di Ceferin, all’interno delle altre 55 federazioni.

Sheva e Platini puntano alla UEFA

Shevchenko e Platani dovrebbero ricevere una mano da parte di Takis Baltakos. Proprio l’ex numero uno della federcalcio greca potrebbe essere il capofila di un movimento alternativo alla presidenza Ceferin.

Come detto, il mandato di Ceferin scadrà nel 2027, ma il ‘regno’ dello sloveno potrebbe essere messo in discussione molto prima. Già a settembre, infatti, il fronte di opposizione sarebbe pronto a muoverà i primi passi per sondare il terreno all’interno delle altre federazioni.

Non è da escludere, però, come si può leggere su Calcio e Finanza, che si possa arrivare ad una mozione di sfiducia per far terminare anticipatamente la presidenza del dirigente sloveno. Sono dunque attese novità , con il presidente della Fifa, Gianni Infantino, che chiaramente sarà chiamato a prendere posizione in merito.

I rapporti tra i due non appaiono più idilliaci, e il numero uno della FIFA così potrebbe caldeggiare il cambio al vertice della UEFA. Michel Platini, dunque, è pronto a tornare protagonista sulla scena politica del pallone. Ora andrà capito se in prima linea o no.