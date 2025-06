Caso razzismo, UFFICIALE: quattro giornate di squalifica

Mano pesante della giustizia sportiva nei confronti di un giocatore molto noto, paga carissimo un gesto in particolare

Anche con campionati e coppe europee conclusi, il calcio non si ferma. E non solo per il calciomercato in pieno corso di svolgimento, sul quale vi stiamo tenendo aggiornati costantemente. Motivi di interesse per gli appassionati non mancano, tra la Final Four di Nations League, le qualificazioni ai Mondiali e il Mondiale per Club che a breve prenderà il via. L’interruzione tra questa stagione e la prossima, insomma, sarà davvero molto breve. E in vista della ripresa, c’è già un verdetto pesante per il prossimo campionato. Un giocatore dovrà scontare quattro giornate di squalifica, per una particolare vicenda legata al razzismo.

Un gesto che ha fatto discutere molto, quello compiuto dall’ex romanista Nemanja Matic, che oggi è un giocatore del Lione. In occasione dell’ultima giornata di campionato, che la sua squadra aveva disputato il 17 maggio scorso contro l’Angers, vincendo per 2-0, il serbo aveva coperto con un nastro bianco il simbolo della lotta contro l’omofobia, che si trovava sulla manica destra della maglia.

La vicenda aveva immediatamente sollevato polemiche e critiche, in una giornata di campionato che la Ligue 1 aveva scelto appositamente per sensibilizzare sul tema, molto avvertito all’interno degli stadi francesi. E’ arrivata, adesso, la decisione della Commissione disciplinare francese, che ha inflitto quattro giornate di stop a Matic, anche se soltanto due giornate saranno effettive mentre le altre due con la condizionale. In più, Matic sarà obbligato a partecipare a una campagna di sensibilizzazione contro l’omofobia nel calcio.