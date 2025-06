Blitz nella sede dell’Inter, ma occhio alla Juve: il piano per Donnarumma

Il portiere della Nazionale e neocampione d’Europa potrebbe lasciare il PSG senza il rinnovo di contratto

La Juventus riparte da Comolli dopo la separazione con Giuntoli a capo dell’area tecnica. John Elkann ha deciso di rivoluzionare la dirigenza della Continassa dopo l’ultima stagione, salvata dalla qualificazione in Champions League conquistata per il rotto della cuffia.

Primo giorno ufficiale ieri nel quartier generale bianconero per Comolli, che sarà affiancato da Giorgio Chiellini in attesa del possibile inserimento di un nuovo Direttore sportivo. L’ex dirigente del Tolosa ha incrociato Tudor rassicurandolo sul proprio futuro, con l’allenatore che chiede però garanzie sul contratto e il rinnovo fino al 2027 con la ‘Vecchia Signora’.

Intanto la nuova dirigenza si muove sul mercato, a caccia di rinforzi giù sul Mondiale per Club. Comolli punta a confermare Kolo Muani (al pari di Conceicao) per la competizione negli Stati Uniti, mentre è ufficiale il riscatto di Kalulu dal Milan. Renato Veiga invece tornerà al Chelsea.

Calciomercato Juventus, Comolli alla finestra per Donnarumma in caso di divorzio dal PSG

In attacco si accelera per Jonathan David, con il canadese svincolato dal Lille che resta in cima alla lista della Juventus anche dopo l’arrivo alla Continassa di Comolli. Il nuovo Dg francese, intanto, è attento agli sviluppi da Oltralpe su Gianluigi Donnarumma, con il rinnovo tra il portiere della Nazionale e il Paris Saint-Germain che rimane in bilico nonostante il trionfo di Monaco nella finale di Champions League contro l’Inter.

Ieri non è passato ovviamente sotto traccia la visita di Enzo Raiola, agente di Donnarumma, nella sede del club nerazzurro. Ufficialmente per fare il punto sul baby Cocchi, ma facile che il discorso sia scivolato anche sulla situazione dell’ex Milan. L’agente non lo ha nascosto, facendo chiarezza sul futuro del proprio assistito: “Donnarumma piace all’Inter, inutile nasconderlo. Piace a molte squadre. Oggi però non c’è nessun discorso con l’Inter, zero assoluto”, ha puntualizzato Raiola.

Tra le tante società figura anche la Juventus, che si è informata sul futuro del portiere della Nazionale in caso d’addio già questa estate al PSG. L’incastro è presto fatto: i bianconeri hanno fiducia in Di Gregorio, però in caso di offerte allettanti (l’ex Monza ha diversi estimatori in Premier League) potrebbe finire sul mercato. E in quel frangente la Juve pianificherebbe l’assalto a Donnarumma, in scadenza tra un anno con i neocampioni d’Europa.