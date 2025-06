We Play For Peace, Rakitic sostiene Papa Leone XIV: “Doniamogli lo stesso amore dato a Papa Francesco”

Il centrocampista croato ha lanciato un messaggio di amore e vicinanza al nuovo Santo Padre americano, in memoria del Pontefice argentino scomparso 2 mesi fa

In occasione dell’evento We Play For Peace, Ivan Rakitic ha rilasciato una breve intervista in cui ha raccontato le sue emozioni nell’aver conosciuto Papa Francesco. Ma non solo, nel ricordo del Santo Padre venuto a mancare lo scorso 21 aprile, ha lanciato anche un messaggio di pace e amore nei confronti del nuovo Pontefice americano.

Proprio in merito all’incontro con Papa Francesco, Rakitic ha svelato di aver provato delle fortissime emozioni. “Ha illuminato la stanza quando è entrato”, ha detto l’ex calciatore del Barcellona. Durante la chiacchierata ha ricordato le splendide sensazioni di quanto ha incrociato da vicino una figura così importante, ma allo stesso tempo molto vicina a tutti i fedeli.

Rakitic ricorda Papa Francesco e manda un messaggio a Papa Leone

Il giocatore dello Spalato ha ribadito di come Papa Francesco avesse un’aura speciale, capace di unire i cuori delle persone lì presenti. Da credente, Rakitic ha sottolineato che riuscire a sentire le sue parole a così poca distanza lo ha segnato in positivo. Papa Francesco, da grande amante del calcio, parlava proprio come i giocatori, aggiunge Rakitic, visibilmente emozionato.

Nel ricordo del Santo Padre argentino, il centrocampista si è poi concentrato sul nuovo Papa, Leone XIV, eletto circa un mese fa. “Credo che dobbiamo donargli lo stesso amore che abbiamo dato a Papa Francesco. Vorrei ascoltarlo e stargli vicino, dandogli la possibilità di conoscere tutti noi fedeli”. Un messaggio di pace e amore da parte di un campione assoluto come Rakitic.