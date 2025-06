UFFICIALE, licenziato il direttore sportivo: via alla rivoluzione

Il club ha deciso di interrompere il rapporto con il proprio dirigente dopo due stagioni non proprio esaltanti

In Italia stiamo assistendo ad un periodo di enormi cambiamenti in alcuni dei maggiori club di Serie A. Dalla rivoluzione societaria della Juventus con l’addio di Giuntoli e l’arrivo di Comolli, passando per la partenza di Inzaghi dall’Inter, fino ad arrivare al post Ranieri a Roma e agli innesti di Tare e Allegri tra scrivania e panchina al Milan.

Tanto sta cambiando tra i top club del calcio italiano considerando anche gli addii di Gasperini e Palladino ad Atalanta e Fiorentina, oltre al ritorno di Sarri alla Lazio.

Allo stesso modo anche all’estero c’è chi sta muovendo le proprie pedine con una squadra in particolare che ha recentemente rinfrescato il proprio asset societario andando ad operare in maniera diretta.

Il riferimento è al Siviglia che dopo appena due stagioni ha deciso di interrompere il rapporto lavorativo con Victor Orta.

Calciomercato, il Siviglia volta pagina: addio a Victor Orta

Il rendimento ben al di sotto del Siviglia in queste annate ha fatto da preludio alla separazione da Orta, che ha vissuto mesi complessi tra decisioni controverse e troppi cambi di allenatore.

Nella giornata di oggi il club andaluso ha quindi deciso di ufficializzare l’addio dal direttore sportivo con una nota apparsa sul proprio sito: “Il Siviglia FC ha licenziato il suo attuale direttore sportivo, Víctor Orta, e il suo staff. Orta e il suo team lasciano il club sivigliano, al quale erano approdati nella stagione 2023/24 dopo due stagioni”.

E poi ancora: “Il Siviglia FC desidera ringraziare Víctor Orta e il suo team per la professionalità, l’impegno e la prestazione dimostrata nei loro compiti e augura loro il meglio per le loro nuove sfide professionali”.