Thauvin in una big italiana: giocherà in Europa

Il futuro del francese è ancora tutto da scrivere. Una squadra ha iniziato a muoversi concretamente per valutare con attenzione l’affare

L’ultima stagione, nonostante i diversi infortuni, è stata quella della consacrazione per Thauvin. Il francese è ritornato sui suoi livelli tanto che a gennaio si era parlato di lui in chiave addio all’Udinese per trasferirsi in una squadra con ambizioni più importanti. Poi si è deciso di restare con i friulani, ma ora per lui si potrebbero aprire le porte di un approdo in un club che gioca in Europa e che vorrebbe fare un ulteriore salto di qualità.

Secondo le informazioni di Moretto, ci sarebbero stati dei contatti fra il club e l’Udinese per capire la fattibilità dell’operazione di calciomercato. Per adesso non c’è niente di serio anche perché non è detto che i friulani si priveranno di Thauvin. Ma con un contratto in scadenza il prossimo anno (l’opzione è stata esercitata ndr) sembra difficile arrivare ad un no alla richiesta della squadra di Serie A.

Calciomercato: Thauvin resta in Serie A, firma con una big

L’obiettivo di Thauvin è quello di ritornare a lottare per obiettivi importanti. Naturalmente ha la consapevolezza di essere arrivato forse alle ultime chance della carriera se si pensa i 32 anni e i diversi infortuni avuti. Per questo motivo sembra davvero complicato immaginare un no almeno da parte sua alla proposta del club italiano. Poi bisognerà capire cosa vorrà fare l’Udinese, ma anche qui difficile un rifiuto.

La squadra che ha messo gli occhi su Thauvin è la Fiorentina. I toscani, che ancora devono sciogliere i dubbi sull’allenatore, avrebbero iniziato ad avere dei contatti con la Viola per capire la fattibilità dell’operazione nel prossimo calciomercato. Al momento siamo nel campo dei sondaggi e non c’è nessuna offerta, ma sembra molto difficile pensare alla possibilità di una fumata nera in questa possibile trattativa.

L’obiettivo di Thauvin è quello di riuscire a ritornare ad ambire a traguardi importanti nel prossimo campionato e il trasferimento alla Fiorentina gli consentirebbe anche di giocare in Europa. Per adesso c’è stato solamente un sondaggio e vedremo se sarà una ipotesi di calciomercato che si trasformerà in altro oppure alla fine non ci saranno le possibilità di andare a chiudere l’affare per motivi differenti.