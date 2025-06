Roma, Woltemade pista in salita: ecco quanto chiede lo Stoccarda | ESCLUSIVO

Prosegue la ricerca di un centravanti da mettere a disposizione di Gasperini. C’è tanta concorrenza sul bomber della Nazionale tedesca e il prezzo sale

Sta nascendo la nuova Roma. Dopo aver individuato in Gian Piero Gasperini l’allenatore giusto per raccogliere l’eredità di Ranieri, è tempo di concentrarsi sulle strategie di mercato. Tra gli obiettivi principali del direttore sportivo Ghisolfi, c’è quello di prendere un altro centravanti a prescindere dalla conferma o meno di Dovbyk in quel ruolo. Da Krstovic a Sargent passando per Lucca ed Emegha, tanti sono i profili già accostati ai giallorossi.

Sulla lista del club capitolino figura anche il nome di Nick Woltemade. Si tratta di un centravanti tedesco classe 2002 dotato di un gran fisico (è alto 1,98 m), fresco di convocazione con la Nazionale maggiore, con cui spera di fare il suo esordio nella semifinale di Nations League che vedrà la Germania opposta al Portogallo. La sua stagione è stata molto positiva: 17 gol in 33 presenze tra Bundesliga e Coppa di Germania, vinta proprio dal suo Stoccarda.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, tuttavia, la pista Woltemade non è calda per adesso. La Roma non ha fatto mosse ufficiali né con lo Stoccarda né con l’entourage del giocatore. Peraltro, forte dell’interessamento di tanti top club europei tra cui Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid, Eintracht Francoforte e Bayern Monaco, la società biancorossa ha deciso di fissare il prezzo del suo cartellino a non meno di 40 milioni di euro. Insomma, l’affare è tutto in salita.