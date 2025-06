Giuntoli trova subito squadra: riparte da una big e fa spesa alla Juve

L’ex dirigente bianconero sarebbe già pronto a ripartire da una big. Spunta un’altra idea dalla Juve

La Juventus ha cambiato registro dopo la fine della stagione di Serie A conclusa al quarto posto e con annessa qualificazione alla prossima Champions League.

Ora spazio al Mondiale per Club e all’elaborazione delle prossime strategie di mercato che transitano inevitabilmente dai cambiamenti all’interno dell’organigramma societario. L’arrivo di Damien Comolli e l’addio di Cristiano Giuntoli hanno ridisegnato la Juve dando il via ufficialmente ad un nuovo corso.

Ha fatto inevitabilmente rumore la fine del rapporto con l’ex dirigente del Napoli che nel suo biennio bianconero non ha raccolto i risultati sperati finendo spesso nel mirino della critica.

Nelle scorse ore la società lo ha quindi salutato anche in via ufficiale voltando definitivamente pagina: “Juventus Football Club S.p.A. rende noto di aver raggiunto un accordo con Cristiano Giuntoli per la risoluzione consensuale dalla data odierna del contratto di direttore sportivo. La decisione è stata maturata dalle parti a seguito di una valutazione congiunta in merito alle prospettive future e reciproche esigenze“.

Calciomercato Juventus, Giuntoli nel mirino dell’Atletico Madrid: può portare con se un bianconero

Al netto della fine dell’avventura alla Juventus Giuntoli non pare assolutamente intenzionato a fermarsi, ed anzi pensa già al prossimo futuro. L’opportunità giusta potrebbe arrivare dalla Spagna come evidenziato da ‘Sky Sport’ nelle scorse ore.

Per l’ex direttore di Juve e Napoli ci sarebbe la possibilità legata all’Atletico Madrid con annessi segnali d’apertura dalla terra iberica in questo senso. Una strada professionale differente ma stimolante che potrebbe immediatamente rilanciare l’esperienza del dirigente italiano.

Qualora Giuntoli dovesse decidere di sposare la causa dei ‘Colchoneros’ potrebbero non essere esclusi eventuali affari con la sua ex Juventus.

Il direttore italiano potrebbe infatti riaccendere l’interesse dei madrileni per Nico Gonzalez, che a Torino ha vissuto una stagione tutt’altro che esaltante. L’argentino potrebbe essere a caccia di rilancio e non sarebbe di certo un intoccabile. L’Atletico peraltro ci aveva fatto un pensierino in passato prima dell’approdo alla Juve.