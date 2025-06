Mourinho-Inter, c’è il primo sì: “Adesso c’è bisogno di lui”

Esplodono le voci sul clamoroso ritorno all’Inter di José Mourinho: cosa succede dopo l’addio ufficiale di Simone Inzaghi

All’Inter si è ufficialmente chiusa l’era Inzaghi. Il tecnico ha già salutato il club nerazzurro ed i suoi tifosi: nei prossimi giorni volerà a Riyadh, dove inizierà da subito la nuova avventura nel Mondiale per Club alla guida dell’Al-Hilal.

In casa Inter, invece, è già iniziata la ricerca del sostituto: i due nomi più caldi – ed in cima alla lista di Marotta – sono quelli di Fabregas e De Zerbi. Nelle ultime ore, però, è spuntato anche il nome di José Mourinho. Al momento non c’è nulla di concreto sul clamoroso ritorno del portoghese, ma i tifosi nerazzurri sono già schierati. Sui social, infatti, c’è chi chiede a gran voce il ritorno in panchina dell’uomo del Triplete.

Mourinho bis, i tifosi dell’Inter non hanno dubbi

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X.

Ora l’Inter ha bisogno di un allenatore carismatico in grado di fare da scudo vs la squadra , il più adatto x questo ruolo è Mourinho, un giovane ma con poca esperienza potrebbe subire anche lui e sarebbe molto pericoloso . La dirigenza valuti bene prima di decidere. — f4anco (@fanco8038) June 3, 2025

#Inter

Adesso per ridare entusiasmo ai tifosi e per continuare a riempire San Siro c’è un solo modo: riportare l’interista Mourinho a Milano.

Ma il monocolo, che già in passato poteva farlo, non lo farà. — W Longanesi (@ricryky) June 3, 2025

A scatola chiusa.

Il prossimo allenatore dell’ Inter sarà José Mourinho @Inter — crescenzo (@cresce2395) June 3, 2025

ALLENATORE INTER 2025/2026: Sogno:

– Josè Mourinho

– Simeone Buono:

– Mancini

– Emery Scommessa rischiosa (accettabile):

– Chivu

– Vieira Eviterei:

– Fabregas Da evitare assolutamente:

– De Zerbi — Frank (@Franks2833) June 3, 2025

Sostituti di #Inzaghi all’#Inter al di là della fattibilità per tipologie.

Bel gioco senza certezze: Fabregas,De Zerbi.

Pragmatici con identità forte e riconosciuta:Mourinho,Simeone.

Da evitare(e chiedersi perchè si trovino nel novero dei prescelti):Chivu,Vieira.

E Palladino. — Sacha 4 (@Sacha4Katakuna4) June 3, 2025

I tifosi dell’Inter sognano il ritorno dell’attuale allenatore del Fenerbahce. Il suo futuro in Turchia, però, è già in bilico ed ancora da scrivere.