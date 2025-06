Juventus, Del Piero nuovo allenatore: spunta la data della firma

L’ex capitano bianconero ha appena ottenuto la licenza UEFA Pro, che gli consente di allenare qualsiasi squadra di tutte le categorie

Del Piero allenatore. L’annuncio è arrivato dal diretto interessato un paio di settimane fa: “Da oggi potete anche chiamarmi ‘Mister’… – le sue parole su Instagram – Grazie alla FIGC e a tutti i docenti che mi hanno accompagnato in questo corso, sono riconoscente a tutte le persone che hanno collaborato e condiviso con me questo importante percorso formativo”.

“Un grazie speciale ai miei figli e a mia moglie per il supporto che mi hanno dato in questi anni di studio – aggiunge nel post di quindici giorni fa – e per la bellissima sorpresa che mi hanno fatto oggi a Firenze, presentandosi alla discussione della mia tesi, che racchiude una parte importante delle mie esperienze professionali e umane, e la mia visione del calcio e del ruolo dell’allenatore”.

L’ex capitano e Bandiera della Juventus ha ottenuto la licenza UEFA Pro, cioè quella massima possibile. Ciò vuol dire che potrebbe guidare qualsiasi squadra di qualsiasi categoria, in teoria pure la stessa Juve come diversi tifosi bianconeri sognano.

Del Piero sulla panchina della Juventus: l’ipotesi clamorosa prende quota

I bookmakers scatenati su un possibile futuro in panchina di Del Piero. Quotata, manco a dirlo, anche l’approdo su quella della Juve al 1° settembre 2025: ‘Snai’ lo dà a 25. Stessa quota per il Bologna.

Più bassa quella del Como (20). Per gli scommettitori le opzioni più probabili sono una squadra di Serie B (3,50) e una di C (5,00). Poi MLS (10) e Arabia Saudita (15). È possibile scommettere anche su Del Piero alla guida di Lazio o Roma – entrambe a 50 – oppure alla Fiorentina (75) o sulla panchina della Nazionale italiana (100). Addirittura c’è l’ipotesi Inter, a 100 come l’Italia…