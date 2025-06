Italia, emergenza difesa per Spalletti: altro stop pesantissimo

Il CT azzurro continua a perdere pezzi in vista del delicato match con la Norvegia valevole per le qualificazioni al Mondiale

L’Italia è in emergenza. Spalletti continua a perdere pezzi in difesa e, dopo il forfait di Buongiorno (al suo posto chiamato Ranieri), ha dovuto fare i conti con i problemi di Gatti che anche oggi ha lavorato con carichi ridotti per gestire la sua condizione in questi minuti ha visto interrompere l’allenamento anche Gabbia.

Il centrale del Milan si è fermato verso la fine della seduta per un problema muscolare al polpaccio destro. È seguito un breve colloquio con mister e staff, per poi lasciare il campo. E le sensazioni non sono per niente positive.

Nel frattempo Di Lorenzo è ancora out, ma potrebbe riaggregarsi domani, magari insieme a Gatti. Ma al momento le scelte a disposizione di Spalletti – che ha perso pure Locatelli – per il match con la Norvegia in difesa non sono tantissime. La speranza è di recuperare qualcuno in una condizione accettabile almeno nella rifinitura.