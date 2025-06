La Juventus sfida Allegri per il bomber: testa a testa da 35 milioni

A Torino e Milano si preparano mosse importanti in sede di trattative, colpo in attacco inseguito dai bianconeri che lanciano il guanto al grande ex

A pochi giorni dalla fine del campionato, si entra già nel vivo del calciomercato, per preparare al meglio, da parte di tutte le squadre, la prossima stagione. In Serie A, è iniziata la rincorsa al Napoli campione d’Italia, con diversi club che pianificano il rilancio dopo una annata che per vari motivi è stata piuttosto deludente.

Coltivano ambizioni di riscossa, ovviamente, Juventus e Milan, che sognano di inserirsi nella lotta tra gli azzurri e l’Inter. Per entrambe le squadre, la ricostruzione è iniziata dal punto di vista dirigenziale. A Torino, Comolli come nuovo direttore generale in luogo di Giuntoli, mentre a Milano i rossoneri si sono affidati a Tare come direttore sportivo. In panchina, invece, i bianconeri potrebbero confermare Tudor, mentre il Diavolo riparte da Massimiliano Allegri.

Proprio il duello a distanza con il grande ex entra a far parte di diritto tra i principali intrecci tra le due società. E potrebbe essere un fattore anche sul mercato in entrata e in uscita. Juventus e Milan, secondo alcune indiscrezioni, possono sfidarsi per un attaccante piuttosto ambito.

Calciomercato, anche Juventus e Milan su Mateta: la situazione

In Inghilterra, ha fatto rumore la stagione di Jean Philippe Mateta, attaccante franco-congolese, autore di una annata da 17 reti con il Crystal Palace ed entrato nei radar di molti club importanti.

Finora, la squadra più attiva segnalata su di lui era il Manchester United, ma arrivano conferme importanti da ‘TeamTalk’: la Juventus e il Milan ci pensano eccome e sono pronte a buttarsi nella mischia. Stando a quanto riportato, il Crystal Palace si aspetta di ricevere offerte intorno ai 35 milioni di euro per lasciare andare il classe 1997. Staremo a vedere che cosa accadrà.