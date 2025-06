Juventus, Tudor diventa un caso: “Si parte malissimo”

Polemiche a Torino per le scelte di mercato in corso, inclusa quella sul tecnico: società sotto attacco

Inizia a prendere forma, pian piano, la nuova Juventus, che si è data una risistemata innanzitutto dal punto di vista dirigenziale. Damien Comolli, come previsto, è il nuovo direttore generale, mentre Giorgio Chiellini sarà il nuovo Director Of Football Strategy, con un ruolo decisamente più incisivo all’interno del club.

In questo modo, i bianconeri provano a mettere le basi per un nuovo ciclo, cercando di recuperare terreno rispetto agli ultimi anni in cui sono stati decisamente lontani dai vertici in Italia e in Europa. Ci saranno ancora tanti cambiamenti in vista, si attende ad esempio di capire chi sarà il nuovo direttore sportivo, con diverse candidature in lizza, come quelle di Tognozzi, Salihamidzic, Massara, Lopez. E naturalmente, la questione allenatore, con Igor Tudor che ha ricevuto attestati di stima in vista del Mondiale per Club.

Il tecnico croato sarebbe stato contattato direttamente da John Elkann per rassicurarlo. Ma la sua posizione non è ancora stata blindata in maniera definitiva. E questo modo di agire solleva tra gli addetti ai lavori più di qualche critica.

Juventus, Ravezzani contro Comolli: “Tudor da confermare o cambiare subito”

In particolare, l’operato della Juventus non trova il consenso del giornalista Fabio Ravezzani di ‘Telelombardia’. A dire del quale, i bianconeri dovrebbero prendere una posizione più netta e non lasciare Tudor in bilico.

Spiega infatti Ravezzani sul suo profilo ‘X’: “Non capisco perché Comolli voglia valutare Tudor in questi giorni e capire se confermarlo. Cosa si aspetta da un Mondiale per Club che sarà poco più che una esibizione. Tudor andrebbe valutato per il finale di campionato con la Juventus. O credi da subito in lui, oppure cambi, altrimenti si parte malissimo“. Insomma, la Juventus viene invitata a una programmazione più attenta, per non commettere eventuali errori di valutazione che potrebbero costare cari.