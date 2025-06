Juventus, tegola per il Mondiale per Club: nuovo infortunio

La società torinese si prepara per il torneo negli Stati Uniti, ma è in apprensione per lo stato di salute di un proprio calciatore: che guaio per Tudor

Dopo una stagione travagliata, la Juventus prova a ripartire, avviando una prima rivoluzione societaria, prima di quella che, presumibilmente, avverrà sul mercato. Mettendo nel mirino il Mondiale per Club, come occasione per ben figurare e come importante vetrina anche dal punto di vista economico.

Per i bianconeri, sarebbe importante fare strada nel nuovo torneo che partirà tra un paio di settimane negli Stati Uniti, per regalarsi qualche soddisfazione. Sarà un banco di prova importante per diversi giocatori e anche per il tecnico Igor Tudor, che proverà a giocarsi le sue chances per la conferma in panchina. Le incertezze che restano sull’allenatore croato, comunque, al di là degli attestati di stima ricevuti, non sono esattamente un buon biglietto da visita. Tudor che, in vista della partenza degli States, deve oltretutto fare i conti con un infortunio significativo, che potrebbe togliergli una pedina di rilievo.

Locatelli ko in Nazionale: problemi a una caviglia, come sta

Dal ritiro della Nazionale italiana a Coverciano, infatti, non arrivano buone notizie per quanto concerne Manuel Locatelli, fermo per un problema alla caviglia.

Nelle ultime ore, il centrocampista ha accusato un fastidio ed è stato sottoposto a una risonanza magnetica. Al momento, a quanto si apprende, la caviglia è strettamente fasciata e le condizioni sono da valutare. Si proverà a recuperarlo per la gara con la Moldavia, dando per scontata la sua assenza con la Norvegia, ma se nelle prossime ore filtrassero sensazioni negative, Locatelli tornerebbe a casa e a quel punto sarebbe la Juventus a dover valutare le sue condizioni, per capire se poter contare su di lui al Mondiale oppure no.