Juve, che stoccata dall’interno: “La società non ce lo ha permesso”

La rivelazione di uno degli azionisti di minoranza più importanti del club bianconero che lancia accusa sul presente e futuro

La Juventus è in pieno subbuglio per quello che sarà il proprio presente e ovviamente futuro. Stanno cambiando tantissime cose all’interno del club bianconero, in primis in società. Ieri è arrivata l’ufficialità dell’arrivo di Damien Comolli come nuovo direttore generale, oltre alla nomina di Giorgio Chiellini a ‘Director of Football Strategy’. Lavoreranno tutti a stretto contatto, compreso l’ad Maurizio Scanavino che per ora rimane nonostante le tante voci che lo danno in partenza anche nei prossimi mesi. E si attende sempre di conoscere il futuro di Cristiano Giuntoli, ormai verso il divorzio.

John Elkann ha dato il via a un rimpasto totale, una rivoluzione dopo l’annata fallimentare che ha portato solo la magrissima consolazione del quarto posto, conquistato all’ultimo respiro sulla Roma. Nel frattempo va decisa pure quella che sarà la guida tecnica in panchina, con Igor Tudor che avrebbe voluto qualche rassicurazione in più. Il contratto si è già rinnovato automaticamente con l’approdo in Champions, ma la Juve può rescindere dall’accordo. Ma serve un’alternativa valida al croato, che per il momento non sembra esserci. Uno stato di incertezza importante, che appunto parte dalla proprietà. Che ha subito una frecciata non indifferente da chi nella società bianconera è appena entrato.

Juve, Ardoino lancia la stoccata alla proprietà: “Non ci fanno mettere soldi”

Parliamo di Tether, che di recente ha acquisito delle quote di minoranza della società. In questo senso, il Ceo Paolo Ardoino ha già abbondantemente esternato la sua solidissima fede juventina e pure l’intenzione di voler partecipare attivamente al rilancio del club a livello tecnico. Ma con qualche impedimento: “Da quando Tether ha annunciato il suo investimento in Juventus, e soprattutto nei giorni scorsi, a seguito delle frustrazioni crescenti dei tifosi sullo stato attuale della squadra, tanti di voi mi hanno chiesto quando Tether “caccerà il grano” per sostenere la Juventus, acquistare nuovi giocatori etc…”

Su X lo stesso Paolo Ardoino ha spiegato: “Tether non vede l’ora di poter partecipare alla crescita ed al futuro della squadra. Ma ad oggi la società non ha nemmeno permesso a Tether di partecipare all’aumento di capitale annunciato un mese fa (circa 15-110M). Semplicemente non possiamo contribuire se non ci è permesso dalla società. È veramente un peccato lasciare in disparte soci volenterosi che potrebbero investire in modo significativo per aiutare a rendere la Juventus di nuovo Grande. Spero che almeno i soldi del mio biglietto in tribuna possano dare una mano a supportare le spese della dirigenza…” Una stoccata in piena regola.