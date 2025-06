Nazionale, tegola per Spalletti: perde un titolare per infortunio

L’Italia si prepara ai match di qualificazione ai Mondiali, ma dovrà farlo senza un giocatore di rilievo: ko e cambio tra i convocati

Dopo la finale di Champions League, andata in archivio con il largo trionfo del Psg ai danni dell’Inter, il palinsesto calcistico non si ferma, in un inizio di estate che sarà particolarmente intenso. A metà mese ci attende il Mondiale per Club con Inter e Juventus in lizza, ma prima, altri appuntamenti decisamente importanti, come i primi match di qualificazione ai Mondiali 2026 per l’Italia. Il doppio impegno degli azzurri però si apre con presupposti non incoraggianti per il Ct Spalletti, che deve fare i conti con un forfait di rilievo.

La FIGC ha infatti comunicato che per le sfide contro la Norvegia del 6 giugno e contro la Moldavia del 9 giugno non sarà a disposizione Alessandro Buongiorno. Il difensore centrale del Napoli, infatti, non è ancora al meglio dopo i problemi fisici accusati nella parte finale del campionato e lascerà in mattinata il ritiro di Coverciano, per fare ritorno al club di appartenenza. Al suo posto, è stato convocato Luca Ranieri della Fiorentina, alla prima chiamata in Nazionale maggiore.