Juventus, Marco Silva in panchina: primo rinforzo dall’Ajax

La Juventus sta lavorando al suo futuro ed in tal senso prende sempre di più piede la candidatura di Marco Silva. Da questo punto di vista si opera anche per il mercato ed il primo rinforzo può arrivare dall’Ajax. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Non si placa la tensione in casa bianconera, dal momento che sono troppe le domande che reclamano risposta da tantissimo tempo. A partire, ovviamente, dalla questione allenatore, con il caos che però si è spostato nelle ultime ore anche sulla dirigenza. Con Giuntoli al passo d’addio e Comolli pronto a subentrare. Insomma, non è certamente questo il modo migliore per arrivare a questo fondamentale appuntamento per la storia recente della Juve. Da questo punto di vista nelle ultime ore arrivano novità importanti.

Per questo evento di grande caratura in panchina ci sarà Igor Tudor ovviamente, ma per la sua successione sta avanzando in maniera importante la candidatura di Marco Silva. Attualmente alla guida del Fulham, su di lui c’è anche il Tottenham per il dopo Postecoglou, ma i bianconeri pare che stiano spingendo in maniera importante. Ovviamente la squadra necessita di rinforzi e la dirigenza ne è consapevole. Per questo motivo, a quanto pare, la Juventus pare abbia messo nel mirino un rinforzo che arriva direttamente dall’Ajax. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Juventus, occhi in casa Ajax per il primo regalo a Marco Silva

A parlare di Marco Silva è Gianni Balzarini, noto giornalista, sul suo canale YouTube. In tal senso, però, per i rinforzi di questa squadra arrivano importanti aggiornamenti. Stando a quanto raccontato da Germanijak, infatti, la Juventus sta continuando a seguire con vivo interesse il nome del croato Josip Sutalo, che all’Ajax ha conosciuto la sua definitiva consacrazione e che ora sembra essere pronto a fare il grande salto, come si suole dire. E si tratterebbe di un profilo di altissimo profilo da mettere a disposizione di Marco Silva.

Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria, l’Ajax lo ha pagato due anni fa 20,5 milioni di euro e potrebbe comporre con Bremer una coppia di difensori di altissimo profilo. Ovviamente i Lancieri di Amsterdam sono consapevoli di avere un gioiello tra le mani e per questo puntano a realizzare una grande plusvalenza. La Juventus non è spaventata da questo punto di vista e lo ha messo seriamente nel mirino.

Classe 2000, è arrivato al passaggio decisivo della sua carriera e dovrà scegliere con calma che cosa fare, forte del fatto che in maniera importante c’è vivo anche l’interesse della Premier League nei confronti di Sutalo.