DIRETTA finale playoff Serie B, Spezia-Cremonese 0-1: De Luca porta avanti i grigiorossi LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Picco’ tra i bianconeri di D’Angelo e i grigiorossi di Stroppa in tempo reale

Lo Spezia riceve la Cremonese in Liguria in una gara valida come ritorno della finale playoff di promozione in Serie A. Una sfida che determinerà chi accompagnerà il Sassuolo e il Pisa nel calcio che conta, che sarà diretta dall’arbitro Colombo della sezione di Como.

Da un lato i bianconeri di Luca D’Angelo, forti dello 0-0 della gara di andata in terra lombarda e del miglior piazzamento finale nella regular season di Serie B, possono permettersi anche di pareggiare con qualsiasi risultato per festeggiare il ritorno in A. Non sono previsti, infatti, tempi supplementari né calci di rigore qualora al 90esimo il risultato dovesse essere di parità.

Dall’altro lato i grigiorossi di Giovanni Stroppa, invece, sono costretti a vincere con qualsiasi punteggio per ribaltare la situazione e conquistare la promozione. La partita sarà trasmessa in tv, così come in streaming su tablet, pc e smartphone in diretta esclusiva sulla app di Dazn. In campionato, su questo stesso campo, i lombardi si sono imposti con il risultato di 3-2 grazie ai gol di Barbieri, Azzi e Vandeputte nel primo tempo, seguiti dalle reti di Pio Esposito e Lapadula nella ripresa.

Formazioni UFFICIALI Spezia-Cremonese

Calciomercato.it vi offre la finale di ritorno dei playoff di Serie B dello stadio ‘Alberto Picco’ tra Spezia e Cremonese live in tempo reale.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Aurelio, Bandinelli, Nagy, Bandinelli, Elia; Di Serio, F. Pio Esposito. All. D’Angelo

CREMONESE (4-3-2-1): Fulignati; Barbieri, Folino, Ceccherini, Azzi; Collocolo, Castagnetti, Vandeputte; Johnsen, Vazquez; De Luca. All. Stroppa

ARBITRO: Andrea Colombo di Como