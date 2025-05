Barella non trova le parole: “Finale a senso unico. I tifosi non ci abbandonino” | VIDEO CM.IT

Inter al tappeto, sconfitta pesantemente dal Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Tutta la delusione del centrocampista nerazzurro

Difficile parlare dopo una serata del genere. L’Inter crolla contro il Paris Saint-Germain nella finale di Monaco di Baviera, con il sogno di alzare al cielo la Champions che sfuma malamente per gli uomini di Simone Inzaghi.

Nicolò Barella non nasconde tutta la sua delusione nella zona mista dell’Allianz Arena: “C’è poco da commentare, è stata una finale a senso unico. Però dobbiamo rialzarci subito perché c’è un Mondiale da giocare. Dico ai tifosi di non abbandonarci”, le parole del centrocampista della Nazionale come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it.

Uno sconsolato Barella aggiunge sulla batosta dell’Inter: “Dispiace perché l’ultima immagine che rimarrà di questo bellissimo percorso sarà questa sconfitta. Oggi è una serata brutta, dobbiamo lasciarcela alle spalle al più presto”.