Psg-Inter scrive la parola fine: bufera Dimarco e cessione ‘anticipata’

La finale di Champions League autentico spartiacque: la bocciatura indirizza la svolta immediata

Inizio in salita per l’Inter di Simone Inzaghi che a causa dell’uno-due griffato da Hakimi e Doué è stata subito costretto a rincorrere. Lenta e prevedibile fino alla mezz’ora, i nerazzurri hanno prestato il fianco al palleggio e alla qualità della squadra di Luis Enrique i cui movimenti sulla trequarti stanno continuando a creare non pochi grattacapi.

L’imbucata centrale di Fabian Ruiz da cui è nato il gol di Hakimi è stato un saggio del modo con il quale i parigini sono riusciti ad alternare fraseggio stretto e verticalizzazioni improvvise. In entrambe le reti del Psg, però, impossibile non menzionare le gravi disattenzioni della retroguardia di Inzaghi. Dopo non essere riuscito a tenere la linea in occasione del gol del vantaggio di Hakimi, Dimarco non è uscito con aggressività neanche su Doué, al quale ha dato troppo tempo per mirare la conclusione con cui ha battuto l’incolpevole Sommer, beffato anche dalla deviazione dell’esterno dell’Inter.

Psg-Inter, Dimarco non convince: ‘spunta’ una destinazione a sorpresa

Una situazione per certi aspetti analoga a quella materializzatasi ad una manciata di minuti dal duplice fischio con Dembelé che ancora una volta era riuscito a prendere il tempo a Dimarco, non trovando però la porta. Sorprende fino ad un certo punto – dunque – che sia proprio l’esterno mancino dell’Inter uno dei calciatori che sta calamitando le maggiori critiche sui social. Eccone alcuni commenti a riguardo:

Raga, Dimarco è una roba imbarazzante, mi spiace dirlo, ma sul goal ha fatto per l’ennesima volta lo stesso errore e ora in attacco… boh non so neanche cosa dire#PsgInter — ⭐ Un Cattivo Tenente ⭐ (@TenenteCattivo) May 31, 2025

Dimarco va venduto alla prima occasione, anche al Como — cryptotrack83 🇵🇭 💊 (@cryptotracker83) May 31, 2025

Dimarco non sa minimamente difendere, appena gioca a 4 si vede chiaramente — Jacopo in banter era (@jacopoasr1927) May 31, 2025

Perché non vuoi vedere Dimarco che fa altre 4-5 cagate vergognose? — Rihezi | FIESTAR COMEBACK (@rihezi) May 31, 2025

Sell Dimarco — . (@_AceMiggy) May 31, 2025

Dimarco impresentabile, ma si era già visto contro Kane. Inzaghi avrebbe dovuto capirlo e mettere Carlos Augusto. — igli (@Igli19050018) May 31, 2025

Servirà un secondo tempo giocato su un altro tipo di spartito per provare a riaprire una partita nella quale l’Inter sta faticando e non poco a trovare le canoniche geometrie.