Polveriera Inzaghi dopo la finale: “Attesa per le dimissioni”

Conto alla rovescia e svolta definitiva sulla situazione riguardante il futuro del tecnico piacentino: hanno scritto la parola fine

Serviva una partita stratosferica all’Inter per riuscire a mettere le mani su una partita che sin dall’inizio aveva preso la direzione griffata Psg. La compagine di Luis Enrique, non sbagliando praticamente nulla e dominando dall’inizio alla fine, ha avuto il merito di indirizzare prima e dominare poi un match mai in discussione.

Il pokerissimo con il quale i parigini si sono imposti sui nerazzurri emblematizza la superiorità tecnica e qualitativa dei parigini. Mai l’Inter era stata messa così in difficoltà in stagione: l’approccio e la gestione della gara di Hakimi e compagni ha fatto la differenza. Inerme, compassata e sulle gambe, la compagine nerazzurra è stata costretta ad alzare bandiera bianca incassando suo malgrado una sconfitta storica: mai una squadra aveva perso una finale di Champions League con cinque reti di scarto.

Caos Inzaghi, nuova bufera dopo Psg-Inter: ecco cosa sta succedendo

Con Donnarumma impegnato soltanto nel finale, l’Inter non si è praticamente mai resa pericolosa dalle parti dell’area di rigore del Psg. Sulle gambe e compassata, la compagine nerazzurra è parsa la lontana parente di quella vista all’opera nelle scorse settimane. Ma quante responsabilità vanno attribuite a Simone Inzaghi per questo tracollo? Molti tifosi dell’Inter sembrano avere le idee piuttosto chiare a riguardo:

INZAGHI VATTENE — Cesc Fabregas (@ilmarmottiano) May 31, 2025

Se domani l’Arabia non ritira l’offerta Inzaghi lo accompagno io #PsgInter — ⭐️ I Am Sherlocked ⭐️ YO MR. WHITE 🧪 (@SirArthurConan0) May 31, 2025

Chi al posto di Inzaghi? — merineroblu redix ⭐️⭐️🖤💙 (@merineroblu) May 31, 2025

Purtroppo bisogna avere anche un allenatore — Inzaghi non è il mio allenatore (@inzaghivattene) May 31, 2025

Ora si aspettano le dimissioni di Inzaghi.

Prendere subito Fabregas . — Ste (@VerganiStefano) May 31, 2025

Domattina al mio risveglio pretendo le dimissioni di Inzaghi e la cessione di almeno 3/4 di rosa — Galio83 (@galio83) May 31, 2025

Vista la prestazione, Simone Inzaghi si deve assolutamente dimettere. Arabia Saudita o Manchester United, le dimissioni sono il minimo.

Una partita si può perdere, ma non così. — Signora Carlos Augusto (@Lineroazzurra) May 31, 2025

A prescindere dalla delusione dei tifosi, i prossimi giorni rappresenteranno un autentico spartiacque per il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Programmato da tempo, il summit in programma tra il tecnico piacentino e l’area tecnica fungerà da turning point. Un possibile divorzio non è affatto da escludere.