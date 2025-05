Juve o Atalanta? Pioli ha deciso, la chiave è il ds

Il tecnico parmense sembra essere sempre più vicino al ritorno nel nostro campionato. E presto sono attese delle novità molto importanti

L’avventura di Stefano Pioli all’Al-Nassr è vicina ad essere conclusa. Il tecnico parmense da tempo sta spingendo per tornare in Serie A dopo una esperienza in Arabia non molto fortunata. Già nei mesi scorsi si era parlato della possibilità di un approdo nel nostro campionato con la Juventus che sembrava di puntare forte su di lui per andare a sostituire Thiago Motta. Poi alla fine la scelta è caduta su Tudor e l’ex Milan ha finito la sua avventura nel campionato saudita.

Ora, però, la situazione sembra essere nuovamente cambiata. Juventus e Atalanta sono forti su Pioli per affidargli la panchina e aprire un nuovo ciclo. Durante l’edizione odierna di SportMediaset ci sono degli aggiornamenti importanti sul tecnico parmense e il suo futuro dovrebbe presto definirsi. Naturalmente bisognerà accelerare perché Pioli non ha alcuna intenzione di aspettare molto e nel giro di poco tempo darà il via a questa nuova avventura.

Serie A: ritorna Pioli, lo vuole il ds

Stefano Pioli si appresta a tornare in Serie A. Il suo nome nei giorni scorsi è stato accostato a diversi club, ma fino ad oggi nessuno ha mai affondato il colpo. Ora la situazione potrebbe cambiare e un club sembra essere pronto ad affondare il colpo per riportare il tecnico parmense in Italia. Un quadro da seguire con attenzione per avere degli aggiornamenti importanti sul futuro dello stesso allenatore.

Secondo le informazioni di SportMediaset, la pista Juventus per Pioli non è assolutamente da escludere. I bianconeri stanno sondando diversi nomi per il post Tudor e, in caso di scelta di Massara come direttore sportivo, la scelta potrebbe cadere proprio sull’ex Milan. I due hanno lavorato molto bene insieme con i colori rossoneri e la coppia è pronta a dare una mano molto importante ai bianconeri per rilanciarsi dopo un periodo non facile.

Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Massara non è ufficiale e la Juventus starebbe sondando nomi stranieri come per esempio Genesio. La situazione è in continuo aggiornamento e Pioli resta in attesa. Ma la Vecchia Signora non può aspettare troppo altrimenti rischia una nuova beffa simile a quella di Gasperini. L’Atalanta continua a seguire con attenzione il tecnico parmense e quindi la Juventus ha bisogno di decidere il prima possibile per capire se Pioli potrà davvero essere il nome giusto per la panchina.