Inter, rivoluzione Marotta: la decisione su Inzaghi, il sostituto

Ancora un risultato inaspettato per l’Inter. Spunta la rivoluzione di Beppe Marotta con il futuro di Simone Inzaghi: ecco l’aggiornamento sul sostituto

Sarà una lunga notte per i tifosi nerazzurri. L’Inter non è entrata mai in campo nella finale di Champions League: ora il futuro di Inzaghi è sempre più lontano. Spunta così la rivoluzione di Beppe Marotta in vista della prossima stagione: nella giornata di domani potrebbe arrivare già la decisione a sorpresa.

Una disfatta incredibile in finale di Champions League per l’Inter targata Simone Inzaghi. Desirè Douè affonda i nerazzurri con una prestazione da applausi. Una prestazione inguardabile per Dimarco e compagni che non sono mai entrati in campo a Monaco di Baviera. Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare alla decisione definitiva: l’aggiornamento arriverà nella notte. Una stagione ricca di colpi di scena per i nerazzurri che sono arrivati vicino ad ogni trofeo, ma hanno dovuto abbandonare il loro sogno chiamato Champions League.

Calciomercato Inter, Inzaghi può partire: la decisione

Dopo il trionfo in Serie A del Napoli è arrivata la disfatta in Champions League per l’Inter. Simone Inzaghi è pronto a salutare i colori nerazzurri: spunta l’ultimo aggiornamento sulla panchina nerazzurra.

Il futuro di Simone Inzaghi ora è sempre più vicino all’addio all’Inter. Una disfatta inaspettata in finale di Champions League per i nerazzurri nonostante il percorso incredibile da parte degli uomini di Simone Inzaghi. Ora l’allenatore piacentino è pronto a salutare per vivere una nuova avventura in Arabia Saudita. Un risultato a sorpresa quello incassato dall’Inter che sperava di alzare la Coppa “dalle Grandi Orecchie”.

Ora l’Inter dovrà prendere subito una decisione in vista della prossima stagione. Il percorso con Simone Inzaghi si avvia ai titoli di coda dopo una finale da dimenticare. Una prestazione orribile per Thuram e Lautaro, che non sono mai stati pericolosi. Il presidente Beppe Marotta dovrà pensare così subito al sostituto: Cesc Fabregas è sempre in pole in vista della prossima stagione, ma il Como fa ancora muro.

Sarà una lunga notte in casa nerazzurra per arrivare così alla decisione definitiva. Una disfatta incredibile contro Luis Enrique: l’Inter dovrà fare mea culpa dopo una stagione ricca di colpi di scena. Simone Inzaghi potrebbe salutare subito l’Inter per iniziare un nuovo percorso: in Arabia Saudita già lo aspettano, l’Inter dovrà prendere la sua scelta.