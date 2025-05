Clamoroso Zidane alla Juve: “Contratto da 20 milioni”

Le ultime sulla panchina bianconera. Spunta il nome del francese, fermo da quattro anni e con un passato in bianconero

Chi sarà il prossimo allenatore della Juventus? Regna il caos. Alla panchina bianconera è stato riaccostato Stefano Pioli, il ‘nome’ di Giuntoli però fatto fuori dalla rivoluzione di John Elkann. Con l’avvento di Comolli crescono le percentuali di un tecnico straniero.

Al neo Dg bianconero piacciono Marco Silva del Fulham e Genesio del Lille. Essendo lui francese, però, tantissimi tifosi bianconeri coltivano il sogno Zidane. Su X una marea di commenti a favore dell’approdo, anzi del ritorno a Torino dell’allenatore, fermo da 4 anni.

L’ultima esperienza è stata al Real, dove era tornato dopo meno di un anno. Con le ‘Merengues’ ha vinto 3 Champions consecutive

Se fossi nella Juve(Comolli 💀) andrei su un solo ed unico allenatore ZINEDINE

ZIDANE pic.twitter.com/83NL94OGL1 — Boxer Puma 🥊 🥊 (@pumaboxer) May 29, 2025

Potessi scegliere io l’allenatore, prenderei senza pensarci un attimo Zinedine #Zidane. pic.twitter.com/OX7un483i2 — Jj Massimo (@TweetGino) May 29, 2025

Diamo 20 milionazzi a Zidane e archiviamo sta pratica dai — Geo (@geometriche) May 29, 2025

Zidane fermo da ormai 5 anni, non sarebbe l’ora di farlo tornare in panchina? — Nicolò De Marchi (@demarchi2210) May 29, 2025

Un solo nome metterebbe a tacere tutti quanti. Zinedine Zidane!! Il resto tutto contorno! Volete uno che conosce e sa cosa significa Juve? Zizou! Volete un vincente? Zizou! E non dite ha vinto solo col real, perché se non sei capace, non vinci! Vedasi il PSG gli scorsi anni ! — Umbe⚪⚫ (@Umbe_Juve) May 29, 2025

Juve, Zidane non è sulla lista: futuro sulla panchina della Francia

Ad oggi il nome di Zidane non risulta essere tra i papabili alla panchina della Juventus. Al Mondiale per Club la squadra dovrebbe essere guidata da Igor Tudor, col nuovo allenatore che arriverebbe dopo in vista del ritiro pre-season. Il futuro di ‘Zizou’ sarà molto probabilmente alla guida della Francia, dopo i Mondiali del 2026.