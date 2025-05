Big sul mercato, è bagarre in Serie A: super derby Milan-Inter-Juve

Oltre alla questione allenatori, continuano le indiscrezioni anche su diversi calciatori importanti: i top club italiani pronti a sfidarsi per il gioiellino della Premier

Iniziato con la conferma di Antonio Conte e il ritorno di Max Allegri al Milan, il valzer degli allenatori prosegue con l’addio ufficiale di Gasperini, promesso sposo della Roma. La permanenza del mister salentino nel club azzurro e il rifiuto del Gasp ha messo in grande difficoltà la Juventus.

Ma intanto proseguono pure i vari discorsi legati al mercato dei giocatori. De Bruyne, a meno di clamorosi ribaltoni, sarà il primo grande colpo per la Serie A. Gli azzurri saranno più che protagonisti in questa sessione, potendo contare sui risultati sportivi e lo scudetto ma ovviamente anche i ricavi dello scorso anno non investiti. E i soldi delle cessioni, da Kvaratskhelia e quelli futuri di Osimhen. Per questo si parla molto di Jonathan David come altro possibile innesto di grande valore per il Napoli, ma il canadese piace a tanti, Juve compresa. Anche i bianconeri devono ristrutturare il reparto avanzato, oltre a quello difensivo, e rinforzi serviranno pure a Inter e Milan per provare a strappare il titolo agli azzurri. Secondo notizie provenienti dall’Inghilterra tutte e tre hanno messo gli occhi su un uomo molto discusso in Premier League, in uscita dallo United.

Garnacho torna in orbita Serie A: derby italiano a quattro

Tra i nomi più chiacchierati negli scorsi mesi in Serie A ci sono stati due giocatori del Manchester United. Il primo è stato Marcus Rashford, che sembrava vicino prima alla Juve e poi soprattutto al Milan, col Napoli più sullo sfondo. De Laurentiis ha poi messo gli occhi su Alejandro Garnacho, per cui però i Red Devils hanno sparato altissimo, oltre 70 milioni. Poteva essere lui il giocatore giusto per sostituire Kvaratskhelia, Conte lo avrebbe abbracciato volentieri ma il gioco – secondo il patron – non valeva la candela con certe cifre in ballo.

Con senno di poi ha avuto ragione il presidente: il Napoli ha vinto comunque lo scudetto e ora Garnacho è in uscita, visto che il suo club gli ha comunicato che è sul mercato. Il classe 2004 resta un nome importante, di grande prospettiva, già nazionale argentino, la Serie A resta una possibilità. Secondo il portale inglese ‘caughtoffside’, la Juventus insieme al Milan (che ha parlato con gli agenti), l’Inter e la Roma sarebbero interessati all’esterno. Ma su di lui ci sono pure Aston Villa, che dallo United ha già preso Rashford, e Bayer Leverkusen dove ora c’è ten Hag, suo allenatore fino a qualche mese fa. Si è raffreddato invece l’interesse del Chelsea. Le big italiane pensano a Garnacho.