Lautaro prima della finale: “Sono interista al 100%”. Barella e il siparietto con Donnarumma

Le dichiarazioni dei due leader nerazzurri alla vigilia della finalissima di Champions League contro il Paris Saint-Germain

Non casuale la scelta di Simone Inzaghi, che in conferenza stampa al suo fianco porta due leader come Nicolò Barella e capitan Lautaro Martinez.

Il ‘Toro’ argentino vuole fregiarsi anche della Champions nella bacheca personale: “Ho vinto tanti trofei e questa coppa mi manca. Giocheremo un’altra finale e faremo di tutto per vincerla e riportarla a Milano – esordisce l’attaccante nerazzurro in conferenza – Servirà la partita perfetta domani contro una grande squadra. Essere capitano di un club come l’Inter è una grande responsabilità. Dobbiamo fare quello che sappiamo e fare una grande prestazione”.

Sul Pallone d’Oro: “I premi personali passano in secondo piano, l’obiettivo principale è vincere la Champions con l’Inter. Voglio rendere felici tutti i tifosi nerazzurri: è come se fossi cresciuto qui, mi sono sempre sentito al 100% dell’Inter”.

🗣️ #LautaroMartinez: “Ho vinto tanti trofei in carriera e la Champions mi manca. Giocheremo un’altra finale e faremo di tutto per vincerla per riportare la coppa a Milano” 📲 #PSGInter #UCLfinal @calciomercatoit pic.twitter.com/FSE0t2ADy1 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 30, 2025

PSG-Inter, Barella: “Cercheremo di fare l’impossibile per vincere”

Appuntamento con la storia anche per Nicolò Barella: “Siamo pronti e carichi, con grande rispetto per gli avversari. Dopo una stagione del genere, meritiamo un gran finale – le parole in conferenza stampa del vicecapitano dell’Inter – Il gruppo fa la differenza, come è successo anche col Barcellona. Cercheremo di fare l’impossibile per vincere. Ho sognato tante volte di rigiocare la finale di Champions dopo Istanbul. La maglia? Ci siamo confrontati e la scelta è ricaduta sulla maglia gialla. Ci piace e speriamo che anche la maglia ci aiuti per questa finale”.

Dall’altra parta ci sarà il compagno di Nazionale Donnarumma: “Ci siamo sentiti ieri con Gigio, ma non abbiamo parlato di calcio e della finale. Abbiamo parlato di famiglia e Nazionale. Gigio è un amico, ho un super rispetto per lui. Speriamo faccia il bravo (sorride, ndr).