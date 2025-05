Inter, si sblocca l’affare Hojlund: lo scambio è la chiave

L’Inter ha come obiettivo chiaro Rasmus Hojlund, che è in uscita dal Manchester United e che ora può arrivare grazie a questo scambio. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Per i nerazzurri, in maniera del tutto normale e fisiologica, il futuro è domani. C’è, infatti, in programma per le ore 21.00 una partita che può salvare una stagione strana, pazza. In cui la squadra di Simone Inzaghi ha spesso espresso un grandissimo gioco e disputato partite da capogiro, ma che incredibilmente rischia di concludersi a zero titolo. Dopo aver visto sfumare gli obiettivi Coppa Italia, Supercoppa e Scudetto, adesso l’Inter vede davanti a sé solo, si fa per dire, l’ostacolo Paris Saint Germain che si interpone tra sé e la coppa dalle grandi orecchie.

Ovviamente, però, una grande squadra ed una grande società non possono non programmare anche il futuro. E per il prossimo anno uno dei principali obiettivi non può non essere rinforzare l’attacco. Alle spalle di Lautaro Martinez e di Marcus Thuram, infatti, i vari Taremi, Arnautovic e Correa non hanno dato il contributo che ci si aspettava. Per questo l’Inter sta seguendo il nome di Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United e che in Italia ha fatto benissimo con l’Atalanta. In tal senso, può essere stata individuata la chiave per sbloccare questa operazione.

Inter, svolta per Hojlund: attenzione all’ipotesi di questo scambio

Classe 2003, si tratta di uno dei migliori prospetti su scala internazionale che, però, come molti altri giocatori negli ultimi anni, allo United ha visto la sua crescita bloccarsi. L’Inter ci pensa concretamente, dal momento che darebbe soluzioni diverse ed a dir poco interessanti per il reparto avanzato. Il Manchester fino a questo momento ha fatto intendere più volte che lo valuta 50 milioni di euro, ma si ha la netta sensazione che davanti ad una buona offerta possa lasciarlo partire. Ed attenzione a questa pista.

Stando a quanto raccontato da FcInterNews, infatti, il Manchester United ha messo gli occhi su Bisseck e si tratta di un interesse che, seppur datato e raccontato, è ancora più che mai vivo. Proprio per questo motivo, le parti potrebbero lavorare per uno scambio che potrebbe consentire di realizzare due obiettivi in uno: regalare a Simone Inzaghi un attaccante del calibro di Hojlund e mettere a bilancio un’altra plusvalenza importante.

In stagione per il danese che piace all’Inter sono arrivati 10 gol in 52 partite. Non certo un bottino da capogiro, in una squadra che, però, ha raschiato davvero il fondo del barile. In Serie A potrebbe rilanciarsi. Attenzione, dunque, a questo scambio. Per il momento è una ipotesi, ma gli sviluppi sono imprevedibili.