Milan, Maignan dice addio: nuovo portiere per Allegri

Il Milan sta facendo i conti con l’incertezza che c’è attorno al futuro di Mike Maignan ed in tal senso il club pare abbia scelto il nuovo portiere da consegnare nelle mani di Massimiliano Allegri. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Dopo la delusione di questa stagione, la delusione tra i rossoneri non può non essere a livelli altissimi dal momento che, Supercoppa a parte, la squadra ha fallito praticamente ogni obiettivo stagionale. Dalla Coppa Italia fino ad arrivare al percorso amaro e deludente in Champions League, senza ovviamente dimenticare quello fondamentale di chiudere tra le prime quattro della classe per rendere il tutto più sostenibile. In tal senso, è necessario azzerare tutto e provare a ripartire.

Uno dei profili che questa estate potrebbe salutare è sicuramente quello di Mike Maignan. Il numero uno francese, infatti, è senza ombra di dubbio il miglior elemento in rosa per contributo alla causa del Milan da quando è arrivato, ma il suo contratto in scadenza è in scadenza a giugno 2026 e per il momento non arrivano segnali verso il rinnovo. L’estate ormai alle porte rappresenta l’ultima chance che hanno i rossoneri per monetizzare dal suo addio. Per questo per Repubblica sarà addio ed in tal senso avrebbero anche già individuato il nuovo estremo difensore da consegnare nelle mani di Massimiliano Allegri. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Milan, nuovo numero uno per Allegri: nome inedito per i rossoneri

Il ruolo del portiere, al pari di quello del centravanti, è cruciale nel mondo del calcio e non è ammesso margine di errore quando lo si sceglie. In tal senso, c’è da fare i conti adesso con un nome nuovo per la porta milanista. Stando a quanto raccontato da Mateusz Miga di TVP Sport, infatti, il Milan ha puntato con forte interesse gli occhi su Marcin Bulka, fortissimo portiere polacco attualmente in forza al Nizza e che quest’anno si è affermato come uno dei migliori estremi difensori della Ligue 1.

Classe 1999, rappresenterebbe per il Milan un investimento interessante sicuramente in prospettiva futura, ma anche per l’immediato. E’, infatti, abituato a determinate pressioni, complice anche il fatto che fa parte della Nazionale polacca in pianta stabile ed ha già maturato una discreta esperienza internazionale. Bulka in patria è considerato un po’ come l’erede designato di Szczesny.

Secondo Transfermarkt, la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma ha il contratto in scadenza nel 2026 e questo potrebbe essere un assist al bacio per il Milan, che dunque possono provare a strapparlo ad un prezzo di saldo. I rossoneri sono alla ricerca proprio di un profilo che ha molto in comune proprio con Bulka. Si attendono sviluppi.