Milan, Allegri in panchina: dallo United il primo rinforzo

Il Milan non si ferma e dopo aver scelto il direttore sportivo si sta avvicinando anche a Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Ed il primo rinforzo per lui può arrivare direttamente dal Manchester United. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il futuro dei rossoneri si sta gradualmente andando a definire. Dopo tante settimane di voci e di trattative, è stato scelto il nuovo direttore sportivo, con questo incarico che è stato consegnato nelle mani di Igli Tare. L’ex Lazio ha una grande chance di rilanciarsi e di dimostrare il suo valore, dal momento che dopo la sua avventura lunghissima in biancoceleste non è arrivata alcuna altra concreta opzione. In tal senso, sin dal momento in cui è emerso il suo nome, il direttore sportivo ha individuato come nome in cima alla lista come allenatore quello di Massimiliano Allegri.

Il pressing del Milan nei confronti di Allegri è costante, dal momento che c’è la sensazione che ora la strada sia in discesa. Soprattutto se si considera che il tecnico aveva un accordo con il Napoli, con Antonio Conte che però è orientato verso la permanenza e questo fa saltare il banco. In tal senso, Tare si sta muovendo anche per puntellare la rosa e rinforzare la squadra ed il primo profilo può arrivare direttamente dal Manchester United a condizioni in termini economici davvero molto vantaggiose.

Milan, occhi in casa Manchester United per il primo rinforzo per Allegri

Dal momento che i rossoneri non hanno la disponibilità economica che deriva dalla qualificazione in Champions League, servirà muoversi con molta attenzione. Per migliorare la squadra sicuramente, ma anche per salvaguardare le finanze. In tal senso, stando a quanto raccontato da MilanLive, attenzione a questa opportunità. A quanto pare, infatti, il Milan ha messo gli occhi su Victor Lindelof, roccioso difensore svedese di sicura affidabilità e che negli ultimi anni ha pagato per un rendimento deludente generalizzato del Manchester United.

Classe 1994, si tratta di un profilo che può essere perfetto per la linea di difesa del Milan ed essere il sostituto di Tomori in caso di addio di quest’ultimo. Andando a comporre un terzetto di difesa molto interessante con Gabbia e con Pavlovic. Lindelof può agire infatti, a seconda dello schieramento tattico sia da centrale di difesa che da terzino ed ora si è liberato a parametro zero dopo tanti anni al Manchester United.

Uno sponsor importante per questa operazione potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic, connazionale di Lindelof con cui ha giocato a lungo con la maglia della Svezia. A costo zero può essere una occasione da cogliere al volo ed a quanto pare il Milan ci sta seriamente pensando.