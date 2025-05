La penalizzazione è UFFICIALE: cambia la classifica dopo la sentenza

E’ arrivato il giudizio del Tribunale Federale Nazionale: la squalifica di otto punti adesso è ufficiale. Il punto della situazione

Era attesa per oggi la sentenza del Tribunale Federale Nazionale e puntualmente è arrivata. Ora gli otto punti di penalizzazione per la squadra sono ufficiali.

Il Brescia dovrà così scontare quattro punti nella stagione che si è appena conclusa e altri quattro dalla prossima. Allo stesso tempo il TFN ha deciso di sanzionare il presidente del club lombardo, Massimo Cellino, e il consigliere delegato della società, Edoardo Cellino.

Il Tribunale ha sanzionato, poi, anche il Trapani, con ben otto punti in meno. I siciliani, che non subiranno conseguenze in questa stagione, dovranno scontare la penalizzazione nella stagione 2025/2026. Una batosta davvero importante, che rischia di compromettere la nuova annata, che dovrebbe ripartire dalla Serie C.

Brescia retrocesso: nuova classifica in Serie B

Serie C che sarà il campionato dal quale dovrà ripartire il Brescia che dopo la batosta arrivata in serata, è ufficialmente retrocesso.

Ad esultare è il Frosinone, che può godersi le vacanze, senza giocare i play-out, che erano stati inizialmente programmati contro la Salernitana. Sorride anche la Sampdoria, che dopo aver pianto per la retrocessione in Serie C, può provare a tenersi il campionato cadetto, con lo spareggio con la squadra campana.

Di seguito, la classifica della Serie B 2024/25 dopo la penalizzazione di oggi

Sassuolo – 82 punti Pisa – 76 punti Spezia – 66 punti Cremonese – 61 punti Catanzaro – 55 punti Juve Stabia – 53 punti Cesena – 53 punti Palermo – 52 punti Bari – 48 punti Sudtirol – 46 punti Modena – 45 punti Carrarese – 45 punti Reggiana – 44 punti Mantova – 44 punti Frosinone – 43 punti Salernitana – 42 punti (playout) Sampdoria – 41 punti (playout) Brescia – 39 punti (penalizzato di 4 punti) Cittadella – 39 punti Cosenza – 30 punti (penalizzato di 4 punti)

Una retrocessione davvero amara per il Brescia e i suoi tifosi, che raggiungono in Serie C, il Cittadella e il Cosenza, anch’esso penalizzato in precedenza con quattro punti. Ad essere promosse sono state, invece, il Padova, vincitrice del Girone A, la Virtus Entella, del Girone B, e dell’Avellino, del Girone C. La quarta squadra a salire sarà una tra Ternana e Pescara. A retrocedere dal massimo campionato, invece, sono state il Monza, il Venezia e l’Empoli.

A completare il quadro, che disegnerà la nuova Serie B, per la stagione 2025-2026, sarà il play-out tra tra Salernitana e Sampdoria, ma anche il playoff Serie A tra Spezia e Cremonese.