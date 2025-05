Donnarumma all’Inter: arriva l’annuncio prima della finale

Il portiere ex Milan, che difenderà i pali del PSG nella finalissima di Champions League contro il club nerazzurro, potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza tra un anno con i parigini

Si avvicina il grande appuntamento della finalissima di Champions League per l’Inter, che sabato che cercherà di mettere in bacheca per la quarta volta nella propria storia l’ex Coppa dei Campioni.

I nerazzurri contenderanno al Paris Saint-Germain la massima competizione europeo e un’osservato speciale nell’undici francese sarà ovviamente Gianluigi Donnarruma, per diverse stagioni in passato nemico nei derby del Meazza contro il Milan.

Per l’attuale numero uno del PSG e capitano della Nazionale azzurra si parla da tempo anche di alcune voci in merito a un eventuale trasferimento all’Inter, considerando che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel giugno 2026 con la società campione di Francia.

Senza prolungamento Donnarumma finirebbe sul mercato e l’Inter sarebbe attenta alle evoluzioni sul suo futuro dopo i sondaggi con il suo entourage dei mesi scorsi.

Calciomercato Inter, l’agente di Donnarumma non chiude le porte: “Senza rinnovo valuteremo altre strade”

A far luce sulla situazione dell’ex portiere del Milan ci ha pensato il suo agente, Enzo Raiola: “L’interesse dell’Inter? Fanno solo piacere gli apprezzamenti di club importanti. Preciso però che dai diretti interessati non è arrivato nulla“, ha chiosato Raiola smentendo al momento a ‘Tuttosport’ dei contatti concreti per il proprio assistito.

Si attendono novità sul possibile rinnovo con il Paris Saint-Germain, che stando a sentire Raiola non è scontato: “Non ci abbiamo proprio pensato perché Gigio è felice al PSG. Poi chiaramente, qualora non dovessimo trovare un accordo, valuteremmo altre strade. Senza escludere nulla. Sarebbe fondamentale il progetto, come accaduto negli scorsi anni col PSG. Guardandoci indietro quella scelta lo ha premiato, con campionati vinti e la finale di Champions”.

Raiola infine aggiunge sempre sull’eventuale prolungamento con il PSG: “Abbiamo rimandato tutto, forse anche solo per scaramanzia, vista la moltitudine di partite. Non abbiamo nessuna fretta: c’è una buona relazione con la società, Gigio sta bene a Parigi e il contratto scadrà nel 2026“.