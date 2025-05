DIRETTA Conference League, finale Betis-Chelsea 1-0: in gol Ezzalzouli LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Tarczynski Arena’ tra i biancoverdi di Pellegrini e i blues di Maresca in tempo reale

Il Betis e il Chelsea si affrontano a Wroclaw in Polonia nella finalissima che assegna la coppa della Conference League per la stagione 2024-25. Una sfida in gara secca tra due formazioni che puntano a coronare una stagione abbastanza positiva con la conquista di un trofeo che sarà diretta dall’arbitro bosniaco Peljto.

Da un lato i biancoverdi di Manuel Pellegrini, già qualificati alla prossima Europa League grazie al sesto posto finale nella Liga spagnola, sono arrivati a questo appuntamento dopo essersi piazzati in quindicesima posizione nel girone unico ed aver eliminato nell’ordine il Gent, il Vitoria Guimaraes, lo Jagiellonia e la Fiorentina.

Dall’altro lato i Blues di Enzo Maresca, che invece parteciperanno alla prossima Champions grazie al quarto posto conquistato nella Premier League inglese, hanno vinto il girone della terza competizione europea per club e poi hanno avuto la meglio sul Copenaghen agli ottavi, sul Legia Varsavia ai quarti e sul Djurgarden in semifinale.

Formazioni Betis-Chelsea e dove vederla in tv

La finale tra Betis e Chelsea sarà trasmessa in tv su Sky Sport e anche in chiaro su Tv8, oltre che in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Now. L'ultimo precedente ufficiale risale alla fase a gironi della Champions 2004-05, quando il club di Siviglia si impose su quello londinese in casa col risultato di 1-0.

REAL BETIS (4-2-3-1): Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, R. Rodriguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu. All. Pellegrini

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; E. Fernandez, Caicedo; Madueke, Palmer, Neto; Jackson. All. Maresca

ARBITRO: Irfan Peljto (Bosnia)