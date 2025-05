Caos stipendi non pagati, top club pronto a rivolgersi al tribunale

Società alle prese con una vera e propria crisi finanziaria e pronta a rivolgersi alla magistratura

Una stagione decisamente negativa, una situazione finanziaria complessa, un vero e proprio restyling che si prospetta nel corso dell’estate e nel frattempo il club che è pronto a rivolgersi al tribunale.

In casa Siviglia la parola d’ordine è ripartire. Gli andalusi si sono riusciti a salvare proprio all’ultimo momento, in una stagione estremamente deludente. Alle prese con problemi finanziari, la società spagnola è alle prese con problemi finanziari e non solo: il presidente José Maria del Nido Carrasco dovrà ristrutturare il club sotto diversi aspetti.

Siviglia, caos finanziario: rebus stipendi, il club si rivolge al tribunale

Tramite alcuni account social però hanno affermato che il Siviglia dovrebbe pagare gli arretrati a diversi giocatori a partire dal 2024.

Affermazioni per cui il club starebbe valutando di intraprendere un’azione legale. Tra i nomi che appaiono tra i giocatori che non avrebbero ricevuto i pagamenti ci sono il difensore brasiliano Marcao e il portiere norvegese Nyland, ma anche altri tre giocatori della rosa e perfino dipendenti del club a cui spetterebbero gli stipendi. Accuse mosse attraverso i social da alcuni account anonimi su X e che dai vertici del club andaluso negano totalmente. I legali dunque potrebbero presto agire, con denunce che saranno presto presentate alla magistratura. Però è certo che la situazione finanziaria del club resta decisamente complicata.

Sarà importante lavorare con qualche cessione: la squadra dovrà separarsi da vari calciatori per migliorare una situazione finanziaria. Lo stesso Marcao, che ha uno stipendio alto, permetterebbe di abbassare il monte ingaggi, ma negoziare con un altro club sarà complicato, proprio alla luce dell’alto stipendio. Di certo però sembra essere quella che sarà una vera e propria epurazione in estate, con tanti giocatori in vendita per tentare di risanare una complicata situazione finanziaria.