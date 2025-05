Assalto a Gyokers, giocherà in Serie A: anticipata la Premier

Deciso a lasciare lo Sporting, il “cannibale” Viktor Gyokeres potrebbe sbranare le difese della Serie A a partire dalla prossima stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, ci sono alte probabilità che lo svedese arrivi in Italia, anche perché chi lo avrebbe inserito nel mirino è pronto a compiere un grande sacrifico economico pur di ingaggiarlo. Ovviamente la faccenda è più semplice a dirsi che a farsi, ma grazie ad una serie di intrecci (e cessioni) questo scenario potrebbe a sorpresa concretizzarsi.

La Premier League e l’Arabia Saudita sono le due insidie principali, ma dagli uffici della dirigenza starebbe cominciando a trapelare del cauto ottimismo.

Gyokeres in Serie A: anticipata la Premier

Il futuro di Viktor Gyokeres potrebbe a sorpresa essere in Serie A. Nel corso di questi mesi per l’attaccante svedese si è parlato tanto di Premier League, con il Manchester United dell’ex Sporting Amorim che più di tutti lo è andato cercando in vista della prossima stagione, ma il fatto che i Red Devils non parteciperanno a nessuna competizione europea ha fatto cambiare idea al “cannibale“.

Oltre allo United anche il Liverpool avrebbe compiuto dei sondaggi seri, ma la sensazione è che a sorpresa nel futuro di Gyokeres ci sarebbe per l’appunto la Serie A. Nulla è ovviamente deciso, anche perché stiamo parlando comunque di un’operazione complicata che di certo non si chiuderà nell’arco di qualche giorno, ma le probabilità di vedere lo svedese in Italia aumentano giorno dopo giorno, complice anche una strategia studiata ad hoc dalla dirigenza proprio per riuscire a regalare ad allenatore e tifosi un colpo di questo calibro.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe pensando seriamente al colpo Viktor Gyokeres nel momento in cui l’affare Osimhen con il Napoli dovesse arenarsi una volta e per tutte, anche perché le cifre dovrebbero essere orientativamente quelle, tra i 60 ed i 70 milioni di euro.

Gyokeres prima scelta per l’attacco

Presto Viktor Gyokeres potrebbe diventare la prima scelta per l’attacco della Juventus, che con ogni probabilità saluterà Dusan Vlahovic nel prossimo calciomercato estivo. Eda è proprio grazie al serbo, e alla partecipazione alla prossima Champions League, che la Vecchia Signora si può permettere di sognare un colpo del genere.

Allo stesso tempo, però, c’è da dire che il nome di Viktor Osimhen resta quello in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera, che in caso di ritorno di Antonio Conte potrebbe però spostare il proprio mirino proprio su Gyokeres anche a fronte del rapporto mai sbocciato fra i salentino e il nigeriano in quel di Napoli. In lista anche il parametro zero Jonathan David, destinato però a vestire la maglia del Club di De Laurentiis.