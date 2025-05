Sentenza UFFICIALE: 14 punti di penalizzazione. Ma li scontano prossima stagione

E’ arrivata la sanzione per il club da parte del Tribunale Federale Nazionale. Mano davvero pesante, ora per i rossoneri è davvero un disastro

E’ una mazzata davvero pesante. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la squadra rossonera, con ben 14 punti di penalizzazione in classifica. Una penalizzazione che andrĂ scontata nella prossima stagione, per via di una serie di violazioni di natura amministrativa.

Sono dunque davvero tempi duri per la Lucchese calcio, che qualora dovesse riuscire ad iscriversi nel campionato di Lega Pro, dovrebbe poi compiere un vero e proprio miracolo per portare a casa la salvezza.

La società rossonera dovrà pagare un’ammenda di 10.000 euro, per via delle decisioni del TFN, che ha inoltre provveduto a sanzionare gli amministratori del club: 14 mesi di inibizione e 10.000 euro di ammenda per Giuseppe Longo e 6 mesi di inibizione e 5.000 euro di ammenda per Nicola D’Andrea.

Serie C nel caos: Milan in D e Inter ripescata?

La Lucchese, lo ricordiamo, Â ha chiuso la stagione, nel Gruppo B di Serie C, al sedicesimo posto, frutto di dieci vittorie e quindici pareggi.

Nonostante i sei punti di penalizzazione e le tredici sconfitte, i rossoneri, sono, dunque, riusciti a salvarsi, passando per play-out: la Lucchese si è imposta nel doppio scontro contro il Sestri Levante.

Nell’altro match tra la Spal e il Milan Futuro, come è noto, ha avuto la meglio la squadra di Ferrara, condannando il Diavolo alla Serie D. Una Serie D che ha certificato l’annata fallimentare del club di Gerry Cardinale. Adesso sarĂ un’estate calda per i rossoneri. Il club di via Aldo Rossi aspetterĂ di capire se ci saranno squadre che non riusciranno a iscriversi. C’è attesa per un possibile ripescaggio, come del resto sta accadendo in casa Inter. I nerazzurri, per la prima volta, hanno deciso di giocare con il team B, e ovviamente hanno la prioritĂ rispetto ai cugini.