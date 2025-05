Milan, summit con l’agente di Lucca: quattro affari (più uno) sul tavolo | CM.IT

E’ iniziato ufficialmente il calciomercato del Diavolo. I prossimi giorni possono già infiammarsi: ecco cosa sta succedendo

Non appena si è insediato, Igli Tare ha iniziato subito a lavorare. Non c’è, d’altronde, tempo da perdere per il Milan, che dopo aver deciso di ripartire dall’albanese, dovrà scegliere la propria guida tecnica. I nomi sono tanti, ma al momento, il rischio è che il Diavolo sia la seconda scelta di tutti.

Ma l’ex Lazio dovrà anche mettere in moto la macchina del mercato perché tra giochi da cedere, rinnovi e nuovi acquisti, il tempo potrebbe davvero non bastare. Non è un caso se già ieri, proprio nella giornata della firma sul contratto, ha già avuto il suo primo incontro. A Casa Milan sono arrivati in sede Ghisolfi, Ds della Roma, e l’agente Beppe Riso: il piatto principale è stato Alexis Saelemaekers, con i giallorossi che hanno voglia di chiudere il prima possibile il suo acquisto. Serviranno, però, altri incontri per riuscire a definire l’affare.

Sul piatto possono finire delle contropartite tecniche. Da escludere Bryan Cristante (non piace ai rossoneri), ma attenzione ad altre idee come può essere quella relativa a Baldanzi. Con Beppe Riso, però, si è parlato anche di altri nomi. Il noto agente, in via Aldo Rossi è davvero di casa e nei prossimi giorni ci saranno altri summit con il Milan perché sono parecchie le questioni da affrontare.

Milan, da Camarda a Lucca: tutti i nomi sul tavolo

Innanzittutto a breve, come appreso da Calciomercato.i, si farà il punto su Francesco Camarda, per il quale servirà chiarezza dopo una stagione sballottato da una squadra ad un’altra.

C’è infatti la convinzione che si sarebbero dovute prendere scelte diverse per far crescere il giovane centravanti. Si discuterà, quindi, di cosa sia meglio per lui: Camarda è un vero milanista, ma ha voglia di giocare, sapendo che è l’unica strada per crescere.

Non ci sarà certo da parlare molto per Riccardo Sottil, destinato a far ritorno alla Fiorentina. Sussisteva una possibilità, con uno scambio con Adli. Il francese, però, farà ritorno a Milano. Con Beppe Riso si è già accennato a Lorenzo Lucca e se ne riparlerà anche nei prossimi giorni. L’attaccante dell’Udinese può rappresentare il giocatore da affiancare Gimenez per la prossima stagione. Un’eventuale cessione di Lorenzo Colombo (anche in questo caso, Riso è il suo agente), a buon prezzo, dopo il ritorno dall’Empoli, aiuterebbe il Milan a pensare seriamente al bomber italiano. Ripartire da uno zoccolo azzurro, d’altronde, è uno degli obiettivi del club di via Aldo Rossi.