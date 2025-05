Milan, Reijnders verso il City: il sostituto arriva dall’Argentina

Il Milan sta lavorando per il futuro ed in tal senso si sta avvicinando la cessione di Reijnders al Manchester City. In tal senso, il suo sostituto in mezzo al campo può arrivare direttamente dall’Argentina. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Il futuro di Reijnders continua ad essere al centro di tante dinamiche articolate e che lo stanno gradualmente allontanando dal Milan. Il Manchester City di Pep Guardiola sta facendo sul serio per lui, dal momento che potrebbe seriamente essere lui l’erede di Kevin De Bruyne. Per giunta prossimo sposo del Napoli. Per i rossoneri perdere il calciatore migliore al termine di una stagione come l’ultima sarebbe un danno d’immagine enorme, oltre che un dolore enorme per i tifosi, già in aperta contestazione con la proprietà e con la dirigenza attuale.

In tal senso, però, il nuovo staff dirigenziale si sta andando gradualmente a comporre in prospettiva futura. A partire dal direttore sportivo Igli Tare, che è stato di fatto nominato e che sta iniziando a lavorare. Proprio per questo, soprattutto in caso di partenza dell’olandese, non c’è tempo da perdere e per questo motivo pare che il Milan abbia messo nel mirino il suo erede che può arrivare direttamente dall’Argentina. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista e, nel dettaglio, di che cosa si tratta.

Milan, l’erede di Reijnders è l’argentino: le ultime notizie

La stagione del Milan è stata da incubo, mentre per Reijnders a livello personale è stata l’annata probabilmente della sua consacrazione in senso assoluto. Ben 15 gol e 5 assist. Un bottino di tutto rispetto che ha attirato l’interesse del Manchester City. In tal senso, arrivano delle importanti notizie che arrivano da Mundo Deportivo. A quanto pare, infatti, il Milan è fortemente interessato a riportare in Serie A Rodrigo De Paul, che conosce benissimo il campionato italiano per averci giocato con la maglia dell’Udinese.

Si tratterebbe di un profilo capace di mettere tutti d’accordo e con le spalle sufficientemente larghe, anche in qualità di campione del mondo con la Nazionale argentina, per raccogliere l’eredità del tuttocampista rossonero. De Paul da diverso tempo è dato in uscita dall’Atletico Madrid, soprattutto perché ha un contratto oneroso in scadenza nel 2026 ed al momento tutto tace sul fronte rinnovo. Proprio questo può renderlo una occasione di mercato a dir poco ghiotta per il Milan, che si regalerebbe un profilo capace di incidere in mezzo al campo.

Per Rodrigo De Paul, nella sua ultima stagione, sono arrivate 50 presenze tra tutte le competizioni, condite da 3 gol e da 10 assist. In una posizione di campo più arretrata rispetto a quella che solitamente occupava all’Udinese. A conferma che si tratta di un calciatore che saprebbe come fare la differenza anche al Milan.