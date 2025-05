McTominay con Conte alla Juve: lo sgarbo è totale

I bianconeri pronti ad accogliere il tecnico pugliese. Il mister si porta con se il grande colpo dal club campione di Italia

Sono giorni di attesa per il popolo napoletano, che dopo la vittoria dello Scudetto, tema concretamente di perdere il suo condottiero, Antonio Conte. Le sensazioni, ormai da settimane, non sono certo positive, ma si aspetta l’annuncio ufficiale così da metterci una pietra sopra e ripartire qualora andasse davvero via.

Oggi c’è stato un incontro da circa tre ore tra Conte, Aurelio De Laurentiis e i manager del Napoli per fare il punto della situazione, ma le parti non sono giunte ad una decisione finale. L’attesa è davvero logorante, ma non solo per il mondo azzurro, ma anche per quello della Juventus.

D’altronde, ormai, non è più un segreto, e qualora ci fosse la separazione tra il Napoli e Antonio Conte, la destinazione del tecnico pugliese sarebbe la Vecchia Signora. Il club bianconero, al momento, non ha preso in considerazione alcuna alternativa: l’unico allenatore a cui si sta guardando per ripartire è Antonio Conte e non si pensa dunque ad altro.

Poi, chiaramente, una volta risolta la questione mister, la Juventus dovrà guardare anche al calciomercato. C’è tanto da fare per Giuntoli, che innanzitutto dovrà regalare un centravanti al proprio allenatore. La situazione Dusan Vlahovic, destinato alla cessione, oltre a quella legata a Kolo Muani, pronto a far ritorno a Parigi, non lascia alternative. Ma la Juventus avrà bisogno di almeno un paio di difensore e di un centrocampista.

Calciomercato Juve, tutti c’è McTominay per Conte

Calciomercato.it, così, ha invitato i propri utenti di X, attraverso un sondaggio, pubblicato sul profilo ufficiale, quale giocatore del Napoli, Antonio Conte dovrebbe portarsi con se per lottare per lo Scudetto.

McTominay, il miglior giocatore del campionato, vero trascinatore degli azzurri, voluto fortemente da Antonio Conte in estate, ha così raccolto il 60,7% delle preferenze. Un vero e proprio plebiscito. Immaginare una sua partenza verso la Juventus, però, appare oggettivamente più che complicato. Oggi, poi, il suo valore avrà certamente superato gli ottanta milioni di euro. Alle spalle del centrocampista si è piazzato Romelu Lukaku, che non è andato oltre il 23,6%. A prendere meno voti sono stati così Lobotka e Di Lorenzo, con il 7,9. Tutti d’altronde vogliono McTominay.