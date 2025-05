Juventus, regalo a Conte: arriva lui per convincerlo

La Juventus sta pensando al proprio futuro e la priorità resta in tal senso l’allenatore, rispondente al nome di Antonio Conte. Il suo primo rinforzo arriva direttamente dalla Francia ed è un nome nuovo per i bianconeri.

Il futuro dei bianconeri è tutto da scrivere. Ci sono tanti punti interrogativi all’orizzonte ma il primo timore che campeggiava all’orizzonte è stato cancellato. La squadra, infatti, seppur con una fatica enorme in tutta la stagione ed anche nella gara contro il Venezia, ha conquistato il pass per la prossima UEFA Champions League. Obiettivo, questo, fondamentale per la sostenibilità di tutto il progetto. Adesso, però, c’è un’altra partita altrettanto importante da giocare all’orizzonte, vale a dire quella relativa alla scelta dell’allenatore a cui affidare il progetto.

La priorità in senso assoluto risponde, come è noto a tutti, al nome di Antonio Conte. E per il momento dal suo incontro con il Napoli non è emerso alcuna fumata nera nei confronti del suo addio agli azzurri. Anzi le parti sono in una sorta di pausa di riflessione. Tutto resta sospeso, ma si deciderà in settimana e per la Juventus resta il candidato principale. Anche con un po’ di ottimismo che si avverte a riguardo e che è trapelato anche dalle parole di Igor Tudor. Sarà fondamentale in tal senso il progetto e per questo il primo colpo da consegnare nelle sue mani è un profilo che arriva direttamente dalla Ligue 1 francese.

La Juventus guarda in Francia: nome nuovo per la fascia sinistra

Come è noto, sin dalla notte dei tempi Antonio Conte punta molto sulle corsie esterne per le sue squadre. Servono calciatori forti, di gamba e duttili. Per questo motivo, stando a quanto raccontato da TuttoJuve, la Juventus ha individuato un profilo che potrebbe essere perfetto per lui. A quanto pare, infatti, i bianconeri stanno seguendo con enorme interesse il nome di Diego Moreira, duttile laterale sinistro in forza allo Strasburgo e calciatori dalle caratteristiche che si possono esaltare in Serie A.

Lo Strasburgo per assicurarsene le prestazioni ha versato nelle casse del Chelsea 9 milioni di euro circa un anno fa, ma ora il suo valore è più che raddoppiato. A quanto si legge, l’inserimento della Juventus è a dir poco forte e si tratterebbe di un obiettivo concreto da 20 milioni di euro. Sarebbe questa, infatti, la valutazione che ne fanno i francesi. In stagione per Diego Moreira ci sono 34 gettoni collezionati, con due gol e sette assist. In tal senso, classe 2004, può essere perfetto per Antonio Conte visto che può agire a sinistra da esterno di centrocampo, in attacco o anche da terzino.