Juve: niente Osimhen, il nuovo bomber arriva per 60 mln

I bianconeri potrebbero decidere di andare con una cifra non molto elevata un calciatore di assoluto livello battendo la concorrenza

La Juventus lavora per andare a rinforzare la rosa. Ogni scelta finale il club la farà in accordo con il tecnico, ma non sono da escludere delle operazioni in anticipo anche per beffare la concorrenza. Per adesso siamo nel campo delle valutazioni perché le priorità sono altre, ma non è da escludere che nel prossimo futuro si possa entrare nel vivo considerato il fatto che il calciomercato estivo deve ancora partire realmente.

Secondo le informazioni di fichajes.net, un club è pronto a chiedere la clausola rescissoria da 60 milioni di euro e per questo motivo la Juventus potrebbe sfruttare la cessione di Vlahovic per andare a piazzare una operazione di calciomercato simile. Naturalmente al momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio come si svilupperà la situazione e se ci sarà questa opportunità.

Calciomercato Juventus: nome nuovo per l’attacco

La Juventus ha bisogno di almeno un attaccante di livello e potrebbe andare a prendere un calciatore importante nel prossimo calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non si hanno certezze di come si muoverà il club bianconero per andare a rinforzare un reparto sicuramente importante come quello offensivo.

Secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, la Real Sociedad ha deciso di andare a cedere Kubo nel prossimo calciomercato e per farlo chiede la clausola rescissoria che si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante, ma che la Juventus è pronta a spendere per pur di andare a rinforzare il proprio reparto offensivo e il giapponese è un nome che stuzzica molto la Vecchia Signora.

Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro. La Juventus ha intenzione di andare a chiudere una operazione importante come quella di Kubo durante il calciomercato estivo. E non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro sulla situazione.