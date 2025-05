Jashari in salita per Juve e Atalanta: ora c’è anche il Manchester City | CM.IT

C’è la fila per il centrocampista elvetico, ieri premiato come miglior talento e miglior giocatore della Jupiler Pro League. Il Brugge vuole 30/35 milioni

Tutti pazzi per Ardon Jashari, ieri nominato miglior giocatore della Jupiler Pro League e miglior talento della stagione. Un premio che lo svizzero ha strameritato visto il rendimento strepitoso nel massimo campionato belga. Ma in Champions League ha fatto persino meglio, vedi le partite contro Juve e Atalanta.

Tra l’altro Juve e Atalanta sono due delle big italiane che, come vi raccontiamo da tempo, lo seguono con attenzione. Entrambe, come le altre, devono però mangiarsi le mani visto che non lo hanno preso quando era ancora al Lucerna e costava appena 8 milioni.

Dopo questa straordinaria stagione, infatti, il prezzo di Jashari è salito a circa 30/35 milioni di euro. Il Brugge pregusta una super plusvalenza, anche perché sul centrocampista classe 2002 (4 gol e 6 assist) sono piombate soprattutto le migliori e più ricche squadre d’Europa.

Nella corsa al cartellino dello svizzero è entrato a gamba tesa il Manchester City di Guardiola, intenzionato a rinnovare se non rivoluzionare la rosa investendo anche per la linea mediana. I ‘Citizens’, come appreso da Calciomercato.it, fanno sul serio per Jashari il cui contratto col Brugge scade a giugno 2029. La sua esperienza in Belgio, però, dovrebbe finire dopo una sola stagione.