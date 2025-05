Che tegola per la Juve: operazione, 2 mesi di stop e addio Mondiale

Infortunio in casa bianconera a poche settimane dal via del Mondiale per Club: lungo stop e rientro previsto per fine luglio

La Juventus ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League e nelle prossime settimane preparerà il Mondiale per Club che aprirà i battenti a metà giugno negli Stati Uniti.

Igor Tudor dopo lo sfogo post Venezia resterà comunque alla guida dei bianconero almeno fino al termine della rassegna negli ‘States’, anche se la dirigenza della Continassa è in pressing per riportare sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ Antonio Conte, fresco di scudetto al Napoli e a un passo dal divorzio con i partenopei.

In casa Juve c’è da registrare però un infortunio importante nelle ultime ore e che costringerà il giocatore bianconero a saltare il Mondiale.

Juventus, infortunio Perin: lungo stop, salta il Mondiale per Club

Stiamo parlando di Mattia Perin, vice di Di Gregorio tra i pali, che ieri si è operato alla mano come riportato dalla stessa Juventus.

Il comunicato del club bianconero: “Lunedì pomeriggio Mattia Perin è stato sottoposto a intervento chirurgico di artrodesi della articolazione interfalangea prossimale del quinto dito della mano destra, resasi necessaria in seguito a una artrosi post-traumatica in sublussazione inveterata. L’intervento è stato eseguito dal dottor Battiston e dal dottor Ferrero, alla presenza del medico sociale dr. Freschi, ed è perfettamente riuscito. Il giocatore potrà tornare in campo all’incirca tra otto settimane“.

Perin quindi sarà costretto a un lungo stop di due mesi e salterà il Mondiale per Club con la Juve. Il rientro è previsto per la fine di luglio e quindi direttamente per il ritiro pre campionato in vista della nuova stagione. L’ex Genoa in questa stagione ha collezionato 9 presenze nelle varie competizioni e negli Stati Uniti potrebbe essere rimpiazzato dal portiere della NextGen Daffara, che andrebbe così ad aggiungersi a Di Gregorio e Pinsoglio.