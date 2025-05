“Un errore”: l’annuncio di Rocchi su NDicka-Bisseck che fa infuriare i tifosi dell’Inter

L’ultima puntata di ‘Open Var’ non spegne le polemiche nonostante la fine del campionato. L’annuncio sull’episodio Ndicka-Bisseck

Al termine della stagione di Serie A, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha parlato a ‘Open Var’ facendo chiarezza, come di consueto, sugli episodi arbitrali dell’ultimo weekend. Prima di analizzarli, però, l’ex arbitro nella consueta rubrica su ‘DAZN’ è tornato sull’episodio della 34ª giornata Ndicka-Bisseck avvenuto in Inter-Roma.

“È stato un errore non aver spiegato prima. – ha ammesso Rocchi – Il non rigore una scelta molto al limite a livello di VAR, mentre si tratta di un rigore da assegnare in campo e piuttosto evidente. A livello di Var avevamo qualche dubbio, ma per noi è sia da rigore che da intervento Var”.

Il designatore ha poi analizzato il dialogo tra arbitro e Var: “Di Bello sbaglia perché non si concentra su come inizia la trattenuta, la decisione finale viene influenzata dalla poca sostanza della trattenuta, ma è sbagliata. Meglio una On Field Review in più che una in meno: è il passettino in più che dovremo fare, permette agli arbitri di non portarsi dentro l’errore”.

Inter-Roma, Rocchi ammette: “Un errore non aver spiegato l’episodio”

Il bilancio stagionale di Rocchi è comunque positivo: “Abbiamo un gruppo giovane, che è cresciuto tanto, con un futuro assicurato, sia a livello di arbitri che di Vmo. Abbiamo dato molti meno rigori soprattutto al ritorno, il rigore è una cosa seria”. Nonostante le tante polemiche, l’ex fischietto di Serie A promuove l’operato di arbitri e Var.

Tuttavia, nonostante la chiarezza di Rocchi, si sono scatenati sui social i commenti dei tifosi dell’Inter. Oltre all’ammissione dell’errore, i sostenitori nerazzurri contestano la tardività nell’analisi dell’episodio che tanto ha fatto discutere in quelle settimane. Il contatto Ndicka-Bisseck è stato uno di quegli episodi che non sono stati affatto graditi dal club nerazzurro e che hanno portato al silenzio stampa post Inter-Lazio.