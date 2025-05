Serie A, errori arbitrali: dismessi due fischietti. Rigore Juve: regolamento chiaro

Tanti casi da moviola nell’ultima giornata di campionato. Da Fazzini a Dimarco: ancora difformità di giudizio in episodi analoghi

Il campionato di Serie A 2024-25 si è chiuso ieri con gli ultimi verdetti tra qualificazione Champions e retrocessioni. Anche in questo turno non sono mancati errori arbitrali e polemiche legate a decisioni in campo e interventi del Var che spesso sono diversi in episodi simili. Il caso più importante è quello che riguarda il rigore fischiato alla Juventus contro il Venezia, che ha permesso ai bianconeri di arrivare al quarto posto.

Sul punteggio di 2-2, Conceicao entra in area di rigore e viene affrontato da Nicolussi Caviglia, che non tocca mai il pallone. Forse il portoghese accentua un po’, ma il fallo che interrompe la sua corsa è netto e ha fatto bene Colombo a decretare la massima punizione. Nella stessa sfida, annullato un gol ad Alberto Costa: c’è un tocco di braccio (anche se involontario) del terzino bianconero nell’immediatezza della rete. Overrule del Var, senza bisogno di revisione da parte dell’arbitro.

Nelle altre sfide per i posti nelle coppe europee, netto il penalty concesso alla Roma contro il Torino: pieno step on foot di Dembele su Saelemaekers. Errori importanti in Lazio-Lecce e Udinese-Fiorentina: eccessive le espulsioni di Pierotti e di Bijol, per i falli rispettivamente su Nuno Tavares e Pablo Marì. Non trattandosi di rossi diretti, ma per somma di ammonizioni, tuttavia, il Var non può intervenire.

Rutella e Monaldi: esordio e dismissione. Dimarco come Bisseck, ma stavolta niente VAR

Questo week end ha registrato anche gli esordi di due arbitri sabato. Rutella è stato designato per Milan-Monza e si è perso il rigore per il fallo di Carboni su Reijnders. Monaldi ha diretto Bologna-Genoa, una partita con niente in palio e finita con 36 falli e sette ammoniti. Entrambi saranno dismessi dalla CAN e potranno tornare ad arbitrare soltanto tra i dilettanti e le giovanili.

Nell’anticipo del venerdì, male Massa in Como-Inter: sebben ben posizionato, non si accorge del fallo di Reina su Taremi. Si tratta di chiara occasione da gol e il Var lo richiama per espellere il portiere spagnolo. Nessun intervento invece sul tocco di mano di Dimarco in area. Proprio come Bisseck in Inter-Lazio, il braccio è abbastanza vicino al corpo, ma c’è un movimento dello stesso verso il pallone che lo rende punibile.

Difformità di giudizio in episodi simili anche per la gomitata di Fazzini su Dawidowicz in Empoli-Verona: Doveri non lo vede in campo e il Var non lo richiama. Era successo lo stesso nella finale di Coppa Italia per il colpo inferto da Beukema a Gabbia. Mentre era stato giustamente espulso Gimenez per la gomitata su Mancini in Milan-Roma.