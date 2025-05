Oaktree nella bufera, all’Inter inizia la contestazione: “Finiamo come il Milan”

La Milano calcistica in subbuglio, rossoneri e interisti accomunati dalle preoccupazioni per il futuro: il motivo

Atmosfera non particolarmente idilliaca, per usare un eufemismo, in quel di Milano dal punto di vista calcistico. Evidente contestazione dei tifosi del Milan nei confronti della propria dirigenza, in occasione dell’ultima di campionato contro il Monza, a sancire un clima piuttosto teso. Ma non se la passa assai meglio l’Inter.

La delusione per aver perso la volata scudetto con il Napoli è palpabile, dopo aver cullato sogni di Triplete al momento i nerazzurri non hanno portato a casa ancora alcun trofeo. L’elettricità sale, in vista della finale di Champions League, con alcuni temi a tenere banco. La dirigenza è sotto attacco per la gestione dei biglietti della finale, ma anche per un altro motivo. Vale a dire, per quanto sta filtrando per il piano di rifinanziamento del bond da 400 milioni di euro da parte di Oaktree, ricorrendo al private debt.

Una decisione che se confermata, nei pensieri di molti aprirebbe non pochi dubbi sugli scenari futuri, quanto a gestione del calciomercato ed effettiva competitività della squadra nella prossima stagione e in quelle a venire. Ecco perché sui social in molti fanno avvertire il proprio dissenso. Di seguito, alcuni post tratti da ‘X’:

Oaktree prepara un misero rifinanziamento del Debito 😂😂😂 ma quando cazzo lo pagano sto Bond? 😂😂😂 — Il Piranha (@AndreaSpar31110) May 25, 2025

Cari interisti guardate cosa sta succedendo a San siro, prendetene nota perché arriveremo alla stessa cosa con oaktree. Già quello che stanno combinando alla curva per la finale è indicativo — L’importante è il percorso (@interemia_2) May 24, 2025

Oaktree deve levarsi dal cazzo

Tutto questo è colpa dei 2 mercati non fatti @Oaktree merde — RubenS11 (@RobF2075) May 25, 2025

Dopo la sconfitta di sabato prossimo, molti si sveglieranno e cominceranno a contestare Oaktree. E l’anno prossimo sarà dura contestazione — Diego ⭐️⭐️ (@mitrandirr) May 24, 2025

Oaktree non tira fuori un euro, bastardi schifosi https://t.co/3EgNCsKXc1 — champions league o fallimento (@smg1908_) May 24, 2025

La contestazione vissuta dal Milan potrebbe accomunare anche l’Inter, insomma, specialmente in caso di esito infausto del match contro il Psg, sabato prossimo.