Marotta e la frecciata al Napoli: “Complimenti ma abbiamo giocato 19 gare in più”

Le parole del presidente nerazzurro nel Media Day dedicato alla finalissima di Champions League contro il Paris Saint-Germain

Giornata dedicata al Media Day in casa Inter, con Beppe Marotta a prendere la parola in conferenza stampa prima di Simone Inzaghi: “Arrivare a giocare la seconda finale in tre anni è qualcosa di straordinario e irripetibile. Il campionato l’abbiamo perso, complimenti al Napoli, ci è mancato un centimetro ed è un peccato”, esordisce il numero uno nerazzurro.

Marotta prosegue sul campionato: “Rispetto al Napoli abbiamo giocato 19 partite in più, significa in sostanza che le energie spese sono tante. Inzaghi ha modulato le energie e ci ha portato a vivere momento. Affrontiamo un avversario di grande caratura, ma non siamo l’Inter, abbiamo una storia e vogliamo essere protagonisti. Spero sia una serata bellissima e che possiamo coronare un sogno”.

Inter, rimpianto scudetto per Thuram: “Siamo molto tristi, pensavamo di vincerlo”

Dopo Marotta e Inzaghi, tocca a Thuram e Darmian prendere la parola in conferenza stampa in vista della finale dell’Allianz Arena: “Siamo molto tristi, pensavamo di vincere lo scudetto. Ma ormai è alle spalle e dobbiamo pensare solo a questa finale“, dice l’attaccante francese.

Thuram aggiunge: “Il mio rendimento? L’importante è che l’Inter vinca, dobbiamo pensare solo a giocare una grande finale. C’è un ultimo step e speriamo di farlo alla grande. Papà Lilian? Speriamo di raccontargli una bella finale per noi (ride, ndr). Lui è molto presente e mi dà sempre consigli. Donnarumma? Aveva fatto grandi cose anche al Milan, è uno dei migliori portieri al mondo”, sottolinea il figlio d’arte.

C’è spazio anche per Darmian, alla seconda finale con la maglia dell’Inter: “Sappiamo quanto sia difficile raggiungere una finale di Champions, non capita tutti gli anni. Dovremo viverla con la giusta attenzione e anche spensieratezza. Abbiamo tutte le qualità per far bene. Inzaghi? È un grande allenatore e ha dimostrato di essere anche una grande persona. Abbiamo fatto un percorso incredibile, non solo in questa stagione ma anche negli anni scorsi”.