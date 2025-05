Serie A, spareggio per quattro per non retrocedere: la verità e le combinazioni possibili

Ultimo turno di campionato, serratissima la lotta per non finire in Serie B: tutti gli scenari plausibili

Una lotta salvezza serratissima: 90 minuti in cui ci si gioca tutto. Cinque squadre il cui obiettivo sarà quello di evitare penultimo e terz’ultimo posto in classifica che significano seguire il Monza in Serie B.

A lottare per la salvezza sono, nell’ordine, Verona a 34 punti, Parma a 33, Lecce ed Empoli a 31 e Venezia a 29. Una situazione complessa, che prevede anche uno scontro diretto tra Empoli e Verona. E gli scenari possono essere molteplici per quanto riguarda chi si salverà. C’è chi può permettersi di fare calcoli e chi invece non ha altre chance se non quelle di vincere.

Serie A, rebus retrocessione: la situazione

Chi deve vincere necessariamente è il Venezia, che dovrà battere la Juventus e sperare che Empoli e Lecce perdano contro Verona e Lazio. Altrimenti per Di Francesco sarebbe retrocessione, la seconda consecutiva dopo quella col Frosinone.

Verona che è proprio la squadra che ha maggiori chance di salvezza. Un pari permetterebbe agli scaligeri la matematica salvezza. Non è lo stesso per il Parma che in caso di segno X contro l’Atalanta dovrebbe sperare nella non vittoria di una tra Lecce ed Empoli. I ducali però potrebbero salvarsi anche con una sconfitta, a patto appunto che Lecce o Empoli non vincano. Per i salentini c’è una difficile trasferta sul campo della Lazio, che può ancora sperare nella Champions, mentre l’Empoli si gioca tutto in casa contro il Verona.

Nell’ipotesi che vincano sia Lecce che Empoli e che il Parma pareggi a Bergamo, c’è la possibilità di un arrivo di quattro squadre a pari punti, 34. In tal caso deciderebbe tutto la classifica avulsa: due andrebbero allo spareggio e due resterebbero in A. In questo caso a giocarsi lo spareggio sarebbero Parma e Verona. Spareggio che si disputerebbe anche in caso di pari punti tra chi arriva 17esima e chi 18esima, con ritorno in casa della meglio piazzata secondo la classifica avulsa. Niente regola dei gol in trasferta: in caso di parità si andrà direttamente ai rigori.

Queste le gare in programma:

Atalanta-Parma; Empoli-Verona; Venezia-Juventus; Lazio-Lecce