Salta un’altra panchina in Serie A: è arrivato il comunicato UFFICIALE

Si è ufficialmente chiuso il rapporto tra l’allenatore e la società. È arrivato il comunicato

Mancano poche ore alla fine della stagione di Serie A. Stasera si arriverà agli ultimissimi verdetti di un’annata lunga e dispendiosa a cui mancano i piazzamenti europei e l’epilogo avvincente della lotta salvezza.

A catalizzare l’attenzione dei tifosi di ben tre squadre è la volata Champions con l’ultimo posto disponibile al momento occupato dalla Juventus, che viene tallonata dalla Roma e dalla Lazio. I giallorossi in particolare hanno vissuto una seconda parte di annata da favola alla corte di Claudio Ranieri che ha da tempo annunciato l’addio alla panchina.

Il club capitolino dovrà quindi presto annunciare l’erede mentre intanto arrivano novità da altri lidi all’interno della società. La stessa Roma, con un comunicato apparso sul proprio sito, ha infatti annunciato la separazione da un altro allenatore.

Roma, cambio in panchina nella squadra femminile: addio a Spugna

Cambio in panchina per la squadra femminile della Roma: il club giallorosso di comune accordo con il tecnico Alessandro Spugna ha deciso di voltare pagina.

Nella nota ufficiale della società giallorossa si legge: “L’AS Roma e il tecnico Alessandro Spugna hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro rapporto di collaborazione. Spugna era stato annunciato il 2 giugno 2021; da allora ad oggi ha collezionato 158 panchine in giallorosso vincendo due Scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia”.

A margine dello stesso comunicato ci sono anche le dichiarazioni in merito di Betty Bavagnoli, Head of Women’s Football: “Desideriamo esprimere ad Alessandro la nostra gratitudine e il nostro ringraziamento per l’impegno e la professionalità profusi in queste quattro stagioni”.

Ed infine ha chiuso dicendo: “Il suo contributo nella crescita della nostra squadra è stato un valore aggiunto per il raggiungimento di importanti successi che rimarranno nella storia del Club. Auguriamo ad Alessandro il meglio per il suo futuro”.